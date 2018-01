'American Horror Story' cambia de aires y se irá al futuro en su octava temporada

En series con temporadas temáticas autoconclusivas, como es el caso de la siempre innovadora 'American Horror Story', la máxima que reza aquello de "renovarse o morir" debe interpretarse de forma prácticamente literal, haciéndose necesarios cambios de aires radicales para mantener a los fieles seguidores pegados a la pantalla año tras año.

Ryan Murphy, co-creador de la terrorífica serie de FX junto a Brad Falchuk, ha revelado por sorpresa en el último press tour de la Television Critics Association que, tras hospitales psiquiátricos, aquelarres, freak shows y hoteles de los horrores, la octava temporada de 'American Horror Story' se ambientará... ¡En el futuro!

Ryan Murhpy

Después de aclarar que la ambientación futurista no implica que la historia transcurra en el espacio, Murphy comentó que la idea ya estaba más que vendida al mandamás del canal FX.

"Le hice un pitch John Landgraf [director de FX] hoy mismo y le ha encantado, pero me ha pedido que no diga de qué va. Se lo conté y se cayó de la silla de alegría. Creo que a la gente le va a gustar, es diferente de lo que hemos hecho hasta ahora, pero siempre lo intento y hago algo radicalmente opuesto a lo que ya he hecho en la serie."

Pese a que aún no haya más información sobre esta nueva etapa de 'American Horror Story', es de esperar que el reparto habitual de la serie vuelva a la carga por octavo año consecutivo. No obstante, la participación de Evan Peters queda en duda a causa del papel de este en 'Pose' —también de Ryan Murphy—, pudiendo coincidir los rodajes de ambas producciones.

"No hemos hablado sobre eso. Acabo de hacerle el pitch a Landgraf sobre de qué va a ir la siguiente temporada, y la escritura de la serie no empieza hasta febrero. Podría pasar que se solapasen. Sarah Paulson ha hecho dos series para mi que se estaban rodando al mismo tiempo. Generalmente, con los actores, pienso en un papel, se lo ofrezco y, o quieren hacerlo o no. Todavía no he hablado con Evan sobre qué papel podría ser, pero espero que sí. Creo que sí."

Pese a estar aún en las primeras fases de desarrollo de la octava temporada, durante el evento se reveló que el germen de la novena ya está sobre la mesa, siendo este el crossover entre 'Murderhouse' y 'Coven' que el creador anunció en 2016. Además Murphy se ha mostrado optimista respecto a sus deseos de traer de vuelta a los protagonistas de la primera historia de 'American Horror Story'.