'And Just Like That...' tendrá temporada 2: Carrie Bradshaw volverá a calzarse los Manolos en la serie de HBO Max

A finales del pasado 2021, Carrie Bradshaw, Miranda Hobbes y Charlotte York regresaron a la pequeña pantalla por todo lo alto, regalando a los fans de 'Sexo en Nueva York' una nueva dosis de sus aventuras cosmopolitas en la secuela tardía 'And Just Like That...'. Ahora, cuatro meses después, la gente de HBO Max ya ha dado luz verde a una segunda temporada.

Y así, sin más, segunda temporada

Esta nueva temporada es una maniobra de lo más lógica si tenemos en cuenta que la serie se convirtió en la premiere más vista de un original nuevo en la plataforma de streaming y llegó a colarse en el top diez de todos los estrenos, incluyendo cine y series. Sabiendo esto, no es de extrañar que el productor ejecutivo Michael Patrick King esté entusiasmado con esta nueva tanda de episodios.

Así lo ha compartido en un comunicado:

"Estoy encantado y emocionado por contar más historias sobre estos personajes vibrantes y audaces, interpretados por estos intérpretes poderosos e increíbles. De hecho, todos estamos entusiasmados"

Por su parte, Sarah Aubrey, presidenta de Contenido Original en HBO Max, ha subrayado la confianza de la compañía en el equipo técnico y creativo tras la producción:

"Ha sido un placer escuchar la conversación cultural generada por estos personajes y sus historias, ambientadas en un mundo que ya conocemos y adoramos. Estamos orgullosas del trabajo de Michael Patrick King y de lo que nuestros maravillosos guionistas, productores, intérpretes y equipo técnico han hecho para llevar esas historias a la pantalla. ¡No podemos esperar a que los fans vean lo que tenemos guardado para la segunda temporada!".

Por el momento, la segunda temporada de 'And Just Like That...' no tiene fecha de estreno marcada en el calendario, pero Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis volverán a calzarse los Manolos para la ocasión. Y por si quedaba alguna duda, la eterna Samantha de Kim Cattrall, ni estará, ni se la espera.