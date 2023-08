Apple TV+ presenta la serie de época perfecta para los que echan de menos 'Los Bridgerton': fecha de estreno y primeras imágenes de 'The Buccaneers'

Si bien no parecen haber faltado nunca series de época, el fenómeno que ha causado 'Los Bridgerton' hace que cuando no están necesitemos otras series para rellenar ese hueco. Y Apple TV+ tiene una firma candidata (y, aparentemente, más prestigiosa) con 'The Buccaneers: aristócratas por amor', serie que estrenará el miércoles 8 de noviembre.

Inspirada en la última novela inconclusa de Edith Wharton, premio Pulitzer por 'La edad de la inocencia' (que cuenta con una estupenda adaptación por parte de Martin Scorsese) promete llevarnos por amores y secretos en la Londres decimonónica.

Somos bucaneras, llevamos harpones

Concretamente son las aventuras de un grupo de chicas estadounidenses con ganas de divertirse que con enviadas al Viejo Mundo con la intención de que se busquen un buen marido y buenos títulos. Pero ellas demuestran que están ahí para algo más que sacudir la rigidez londinense.

Christina Hendricks como Mrs. St. George es quizás el rostro más reconocible de un reparto formado por Kristine Frøseth, Alisha Boe, Josie Totah, Aubri Ibrag, Imogen Waterhouse, Mia Threapleton, Josh Dylan, Guy Remmers, Matthew Broome y Barney Fishwick.

Katherine Jakeways crea y escribe la serie, que está dirigida por Susanna White y cuenta con un equipo creativo exclusivamente femenino, según destaca Apple TV+. Este drama de época consta de ocho episodios.

Sinopsis oficial de 'The Buccaneers'

Chicas con dinero y hombres con poder. Nuevas fortunas y viejos secretos. Un grupo de jóvenes estadounidenses, desenfadadas y fiesteras, irrumpe en la encorsetada escena londinense de la década de 1870, provocando un choque cultural angloamericano: la tierra de la rigidez y la disciplina es “invadida” por una refrescante indiferencia hacia las tradiciones centenarias. Enviadas allí para asegurarse maridos y títulos, los corazones de las bucaneras tienen aspiraciones mucho más grandes, y decir "sí, quiero" será solo el principio.

