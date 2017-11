Así será el crossover zombie: Morgan dejará 'The Walking Dead' para entrar en 'Fear the Walking Dead'

Robert Kirkman, creador de 'The Walking Dead' y 'Fear The Walking Dead' autor del cómic en que se basan ambas producciones, anunció een la Comic Con de Nueva York que un personaje iba a pasar de una a otra serie. Bien, por fin se ha revelado que la cuarta temporada de 'Fear the Walking Dead' aparecerá un habitual del grupo de Rick: Morgan, el antes pacifista guerrero interpretado por Lennie James.

Así, Morgan dejará 'The Walking Dead' al final de la octava temporada, que comenzó en octubre, para pasar al spin-off en su cuarta temporada, que se estrenará el próximo 17 de abril. James lo confirmó en el programa 'Talking Dead' de la AMC, donde se debaten los capítulos de la serie.El actor confesó que lo único que le preocupa es dejar de trabajar con los compañeros de reparto de 'The Walking Dead', por lo demás, afirmó

Me da pena, pero también estoy ilusionado. Tengo ganas de ver cómo se comportará Morgan en un mundo diferente, con personajes distintos.

En 'The Walking Dead', su personaje está en un momento de cambio después de vivir con la idea de que no debía matar a nadie para descubrir que su filosofía no servía en un mundo tan violento. Por ello, le hemos vuelto a ver en plena fiebre de violencia y tras discutir con sus compañeros por problemas éticos de prisoneros, Morgan ha desaparecido al no poder lidiar con su propia sed de venganza y combatir con Jesus. De momento no hay noticia de que ningún personaje de FTWD se pase por TWD.

La próxima semana comienza el rodaje de la cuarta temporada del spin-off en Austin. Por lo que Kirkman y Gale Ann Hurd han preferido dar la noticia ellos mismos y evitar preocuparse por las imágenes de rodaje que se suben desde el set y se filtran en las redes sociales.Al parecer, se podrá ver parte de lo que sucedió desde que se encontró con Rick Grimes en le primer capítulo hasta que volvieron a unir sus caminos. El plan es que Morgan alterne apariciones en ambas series hasta instalarse de forma definitiva en 'Fear the walking dead'.