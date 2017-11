'The Walking Dead' continuará durante décadas a pesar de la caída de audiencia

¿Está perdiendo gancho 'The Walking Dead'? Es la gran pregunta que se están haciendo los medios esta semana al descubrirse la caída de espectadores de la octava temporada, estrenada hace un par de semanas. El índice de audiencia del último episodio fue sorprendentemente bajo y hay que remontarse a la segunda temporada, en 2011, para encontrar un dato similar.

Sin embargo, en AMC no parecen preocupados, en absoluto. Deadline publica unas declaraciones de Josh Sapan, directivo jefe de la cadena, realizadas durante una conferencia con analistas de Wall Street. Según Sapan, 'The Walking Dead' es una saludable franquicia que puede continuar durante décadas:

"El uso de la palabra 'franquicia', no nos lo tomamos a ligera. No es una palabra descuidada o informal. Hemos estudiado las mejores. Algunas llevan ahí 30, 40, 50 años. Tenemos una oportunidad de mucha vida en la franquicia... está en buena forma y la gente que la está dirigiendo está motivada."

Sapan ya comparó previamente la serie de zombis de AMC con la veterana 'Star Trek'. Confía en el potencial de 'The Walking Dead' y el spin-off 'Fear The Walking Dead' (recordemos que ambas series se cruzarán el año que viene) pero en todo caso señala que la franquicia se extiende con "juegos, merchandising y realidad virtual" así que no dependen exclusivamente del éxito de la serie para obtener ingresos con el negocio de los muertos vivientes.

Basada en el cómic de Robert Kirkman, 'The Walking Dead' arrancó en 2010 con Frank Darabont como showrunner y un reparto encabezado por Andrew Lincoln, Jon Bernthal, Sarah Wayne Callies, Laurie Holden y Steven Yeun, entre otros. Darabont fue despedido durante la producción de la segunda temporada y AMC publicó diversos correos electrónicos para justificar la decisión, durante el juicio que mantienen ambas partes (el realizador reclama 280 millones de dólares). Ahora mismo, el máximo responsable creativo de la serie es Scott M. Gimple.