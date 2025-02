El autor de 'Reacher' admite que fichar a Tom Cruise para las películas fue un error y que no hay nadie mejor que Alan Ritchson: "Nació para interpretarlo"

Pocas series tan exitosas tiene Amazon Prime Video como 'Reacher', la nueva adaptación de las novelas de Lee Child con Alan Ritchson encabezando su reparto. Antes ya habíamos visto dos películas con Tom Cruise dando vida a Jack Reacher, algo que generó cierta controversia, ya que su físico no coincidía para nada con el del personaje. Ahora ha sido el propio Child quien ha admitido que "los lectores tenían razón".

"Es implacable, da miedo"

Child ha hablado con 'The Independent' con motivo del estreno de la temporada 3 de 'Reacher', y el escritor no ha tenido problemas en sincerarse sobre un tema tan delicado. Es cierto que no se trata de la primera vez que se pronuncia al respecto, pero en esta ocasión no ha podido ser más tajante, aunque sin que eso suponga para nada faltar al respeto al protagonista de 'Misión Imposible: Sentencia final':

La primera película en particular me pareció excelente. Era un thriller realmente nítido y duro. Trabajar con Tom fue un placer y un privilegio: es un tipo muy listo, un cineasta inteligente y muy divertido. Pero no puedes escapar al hecho de que Reacher es un tipo enorme.

Es un componente de toda su forma de ver el mundo y de la forma en que el mundo lo ve a él. Es enorme, es implacable, da miedo. Y a pesar de toda la habilidad de Tom para sacar las interioridades de Reacher, no es enorme y no da miedo.

Y es que Child está convencido de que sencillamente no hay una opción mejor que Ritchson para dar vida a su más famosa creación, hasta el punto de que afirma lo siguiente: "Alan nació para interpretar a Reacher y creo que él lo sabe". Ahora solamente queda que siga haciéndolo durante muchos años más y que el público siga apoyando la serie.

Por mi parte, disfruté con 'Jack Reacher' pero 'Jack Reacher: Nunca vuelvas atrás' me pareció bastante decepcionante. En lo referente a Cruise, es cierto que físicamente no da la talla, pero en ambas películas hace un trabajo muy competente, así que no seré yo quien se meta con su fichaje.

