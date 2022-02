"Reacher tiene que asustar a la gente, el tamaño es importante". El creador del personaje elogia el cambio de Tom Cruise por Aln Ritchmon en la serie de Amazon

Para Lee Child, el nuevo actor de su personaje Jack Reacher es satisfactorio. El autor de los libros en los que se basa la serie 'Reacher', de 67 años, ha dado a conocer sus opinión sobre el recasting del personaje principal en la nueva adaptación de Amazon Prime Video basada en sus libros y básicamente está contento de que hayan elegido a un actor diferente para interpretar al exmilitar después de que Tom Cruise lo encarnara en dos películas.

Los fans estaban preocupados por la altura de Cruise, ya que Reacher se describe en un libro como "extremadamente alto, extremadamente ancho, de brazos largos y piernas largas, con manos del tamaño de platos". Alan Ritchson, que mide casi 1'90, protagoniza la nueva serie como el personaje titular, mientras que Cruise, de 59 años, mide 1'7. Child es productor ejecutivo del nuevo proyecto y habló con Metro sobre el casting:

“Hubo críticas de los fans de los libros porque habían creado una imagen muy clara de cómo debería ser Reacher. Simplemente la serie se convirtió en una propuesta diferente y supongo que la oportunidad de pensar 'Está bien, podemos conseguir un tipo mucho más grande para que los fans de los libros estén felices'. Pero también nos estamos enfocando en el público que no son de libros. ¿Que necesitan? Solo necesitan un gran entretenimiento, aún no tienen la referencia, por lo que también tuvimos que satisfacerlos”.

Child agregó que entendía lo que querían los espectadores; aunque también aprecia mucho el trabajo de Cruise.

También Ritchson, de 37 años, habló recientemente con The Post sobre su nuevo rol y cómo su tamaño era un gran activo.

“Subí 13 kilos para el papel y me siento muy bien. Este es mi tamaño natural, y se siente bien poder ser yo. Por supuesto, está el aspecto físico. Ambos somos del mismo tamaño. Eso te da un cierto tipo de confianza cuando caminas y creo que compartimos eso. Me encanta Tom Cruise. He visto todas sus otras películas. Es un icono, una leyenda viva. No hay nadie como él. Pero este fue un proyecto en el que quería intentar hacer mío a Reacher, por respeto a los fans que aman los libros y quieren ver un Jack auténtico, y esta fue mi oportunidad".