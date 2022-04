'Caballero Luna': así es el espectacular poster del autor de 'Tokyo Ghoul' para la serie de Marvel

Marvel ya ha tenido varias incursiones en el mundo del manga y el anime y en muchas ocasiones ha contado con artistas japoneses entre sus filas, como la autora de 'Witch Hat Atelier'. En este caso, la serie de Disney+ de 'Caballero Luna' ha inspirado una colaboración inesperada con el autor de 'Tokyo Ghoul', pero que nos ha dejado con un poster promocional realmente espectacular.

Según se ha publicado desde Anime News and Facts, el mangaka Sui Ishida ha colaborado con Marvel para crear una ilustración para la serie de 'Caballero Luna'.

'Moon Knight × Tokyo Ghoul' Dark Hero Special Illustration' es el resultado de esta colaboración, en el que se puede ver Marc Spector con su traje de Caballero Luna en el estilo del mangaka junto a Kaneki Ken, el protagonista de 'Tokyo Ghoul'.

"Moon Knight × Tokyo Ghoul" Dark Hero Special Illustration by Sui Ishida pic.twitter.com/NscuE3j8CH

Aunque ambas series son muy diferentes, tanto 'Tokyo Ghoul' como 'Caballero Luna' se centran en el aspecto más sobrenatural de cada mundo y en la amenaza que presentan varias organizaciones y cultos secretos. Por ahora, 'Caballero Luna' está tomando unos derroteros más crudos que otros títulos de Marvel, así que si Ishida se decidiese a hacer más arte sobre él, su estilo encajaría a la perfección con el personaje.

No es la primera vez que el superhéroe de Marvel se aventura en el mundo del manga. En los años 70, Toei licenció la marca de Caballero Luna y realizó su propia versión de manga, que se publicó entre 1979 y 1980 en la revista Televi-Kun.

From 1979 to 1980, Toei licensed Moon Knight and made a manga version. pic.twitter.com/U8qRYtRHlo