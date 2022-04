'Caballero Luna' 1x03: un viaje al fondo de la fantasía egipcia lleno de acción y aventura en el que la serie de Marvel se entrega al espectáculo

El tercer episodio de 'Caballero Luna' (Moon Knight, 2022) estrenado en Disney+ traslada la acción a Egipto, en donde Marc Spector (Oscar Isaac) persigue al líder de la secta Arthur Harrow (Ethan Hawke) y sus matones, que intentan intentan liberar a la diosa atrapada Ammit y traer su juicio mortal al mundo, en una aventura de resolución de acertijos que lleva al personaje a la peripecia más puramente Indiana Jones de las series Marvel hasta ahora.

Estamos en la mitad de la temporada y seguimos sin conocer realmente a Marc Spector y Layla El-Faouly durante los eventos que se desarrollan, con lo que la serie cobra nueva vida mostrando en cada episodio una versión del héroe dejando la sensación de que siempre hay algo más que conocer sobre él. Ahora tenemos a Spector mayormente en control de su propio cuerpo, siguiendo la curva de aprendizaje para Steven y el trabajo de ambos en un solo cuerpo, su aventura nos lleva de Londres a El Cairo, esclareciendo más claves de la serie y con la mayor cantidad de acción hasta el momento.

SPOILERS del episodio 3 en el texto

Curva de aprendizaje

Ene l episodio 3, Khonshu termina atrapado y con él la posibilidad de convertirse en Caballero Luna para el (los) protagonista, porque la armadura de dios egipcio les esencial para luchar contra los villanos, pero ahora cuentan con la ayuda de Layla, que es una participante más activa esta semana y su historia de fondo como pareja casada junto a Marc se aborda un poco más, incluido el hecho de que Marc había mantenido a Steven como un secreto. No sabemos cuánto tiempo han estado juntos, pero parece que él ha sido el Caballero Luna todo el tiempo en el que estuvo con ella, lo que también lo mantuvo en secreto.

Parece que Marc participó en el asesinato del padre arqueólogo de Layla y luego la conoció. Vemos a Marc en su trabajo de mercenario esta semana, y conocemos al elegante coleccionista de arte Anton Mogart, interpretado por Gaspard Thomas Ulliel, el joven actor que murió trágicamente después del rodaje de esta temporada, y a quien se dedica el episodio. Su encuentro muestra que Layla está en mejor forma como cazadora de reliquias, vendiendo su historia de tapadera, mientras que Marc se muestra mucho más torpe.

Layla y Marc terminan luchando contra Anton y sus matones y podemos ver por qué Khonshu se ha interesado tanto en que Layla sea la sucesora de Marc. Harrow también juega con exponer un gran secreto que Marc le ha estado ocultando a Layla, algo que vuelve a prometer misterios por resolver en la serie. Mientras, Steven, al igual que Marc, es capaz de reapoderarse de su cuerpo en momentos cruciales de la acción, pero esta vez lograr el efecto contrario. haciendo de pacificador, dificultando la tarea de forma divertida gracias a su torpeza.

Una inmersión en la mitología egipcia del héroe

Todo empieza a apuntar a que es realmente Steven la parte fracturada de la mente de Marc y no una persona en sí misma, lo que hace del planteamiento de la serie aun más original, puesto que la idea de conocer a la versión secundaria primero es algo bastante inédito. Cuando Steven toma el control aparece 'Mr. Knight' dejando algunos momentos muy divertidos en medio de las peleas, y además, tener a Steven atrapado dentro de Marc permite que la historia se mueva con más ímpetu que en los primeros dos capítulos, utilizando el conocimiento sobre egiptología del primero como una programación de fondo.

En última instancia, es Steven quien se convierte en la identidad clave, ayudando a hacer retroceder el tiempo en el cielo nocturno para identificar la ubicación de la tumba de Ammit. Khonshu parece un villano, pero ayuda a Steven a completar la tarea para evitar que la diosa resucite, sabiendo que los dioses lo encarcelarán en piedra por hacerlo, en una escena espectacular en la noche del desierto que se encuentra ya entre lo más memorable de la televisión del universo cinemático Marvel.

Este episodio establece bien a Steven como el cerebro y a Marc como la fuerza de un mismo equipo y Oscar Isaac sigue estando brillante, pero está particularmente divertido en los momentos en los que Khonshu habla directamente a través de él con los otros dioses y su "búsqueda del tesoro" se parece un poco a la que se ve en 'Star Wars: El ascenso de Skywalker' (Star Wars: The Rise of Skywalker, 2019), en la que su personaje hasta tenía el atuendo de Harrison Ford. 'Caballero Luna' no tiene conexiones aparentes con el MCU, pero su mitología de dioses podría conectar con los asgardianos y los celestiales, aunque la cuestión más interesante de este capítulo 3 es que abre la posibilidad de que exista otra nueva personalidad aún por conocer dentro de Marc.