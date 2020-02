'Castlevania': la temporada 3 de la serie de Netflix ya tiene fecha de estreno

Aunque febrero acaba de empezar, Netflix ya va perfilando los lanzamientos de meses venideros. En esta ocasión es el turno de 'Castlevania', ya que la tercera temporada de esta popular serie de animación ya tiene fecha de estreno: el 5 de marzo de 2020.

La temporada 3 de 'Castlevania' llevará a Trevor Belmont a un mundo nuevo. Tras deshacerse de Drácula con la ayuda de sus amigos Alucard y Sypha, tocará hacer frente a un nuevo grupo de vampiros que quieren aprovecharse de la ausencia de Drácula.

Además, esta tercera temporada será más larga que las dos anteriores al estar dividida en diez episodios cuando la primera contó con apenas cuatro y la tercera con ocho. Seguro que sus seguidores querrían aún más, pero mejor centrarse en mantener el nivel.

.@Castlevania is back on March 5th, and there’s more mystery, murder, mayhem, and vampires than ever. #Castlevania pic.twitter.com/9se4mRR2K8