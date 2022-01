Chris Noth es eliminado del final de 'And Just Like That...': la serie de HBO Max prescinde del actor tras las acusaciones de abuso sexual

Hace apenas unos días nos enterábamos de que Chris Noth había sido despedido de 'The Equalizer' tras ser acusado de abuso sexual por parte de varias mujeres. Ahora HBO Max también ha decidido eliminar al actor del episodio final de 'And Just Like That...', la secuela tardía de 'Sexo en Nueva York'.

Ojo con los spoilers de aquí en adelante

Una de las grandes sorpresas que nos ha dejado hasta ahora 'And Just Like That...' fue la muerte de Mr. Big al final de su primer episodio. El plan para volver a contar con él es que apareciera en una fantasía que Carrie tendría durante su visita a París para esparcir las cenizas de su amado.

Desde TV Line señalan que el equipo detrás de la serie llegó a la conclusión de que el peso narrativo de esta escena no era lo suficientemente significativo como para que fuera imposible dejarlo fuera del episodio. Se ha destacado que el final no estaba completamente cerrado antes de saberse las acusaciones recibidas por el actor, pero está claro que mucho no han ayudado y que quizá la decisión hubiese diferente en otra situación...

Para comprobar cómo queda finalmente el episodio final de 'And Just Like That...' habrá que esperar hasta el 3 de febrero, ya que esa es la fecha elegida para su estreno en HBO Max.