Cierra la agencia más loca: 'Dirk Gently: Agencia de investigaciones holísticas' no tendrá tercera temporada

Todo lo bueno se acaba, y algunas veces prematuramente. Sobre todo para el que es fan de tal o cual serie y está pendiente de datos y las decisiones de las cadenas. El pasado viernes, BBC America emitió el final de la segunda temporada de 'Dirk Gently: Agencia de investigaciones holísticas' y ya conocemos el destino de la serie: no habrá tercera temporada.

BBC America ha decidido cancelar 'Dirk Gently: Agencia de investigaciones holísticas', la última adaptación de material del genial Douglas Adams que ha capitaneado a los guiones el también interesante, a ratos, Max Landis y que ha contado con unos estupendos Samuel Barnett y Elijah Wood de coprotagonistas.

Echando un ojo a sus audiencias, la serie no ha estado muy allá sin llegar al cuarto de millón de espectadores en su emisión original. Datos pobres incluso para la cadena. Por otro lado no sabemos cómo funcionará esta temporada en Netflix, plataforma que coproduce 'Dirk Gently's Holistic Detective Agency' y que estrenará estos nuevos episodios el 5 de enero de 2018.

He de admitir que todavía no he visto la segunda temporada de 'Dirk Gently', ya que he preferido esperar a su emisión en España. La primera me encantó y, según leo en la crítica de Mikel, la segunda no defrauda. Una gran lástima de cancelación.