'Community' tiene un chiste oculto de 'Bitelchús' que estuvo tres temporadas preparando. Pero la mayoría de los espectadores no lo pilló en su día

A falta del estreno de su prometida película y aún increíblemente infravalorada, 'Community' es una de las series más brillantes y astutas que nos ha dado la sitcom americana. Una comedia que es, entre muchas otras cosas, toda una celebración de la cultura popular.

De referencias constantes a actores o dedicar capítulos enteros a géneros cinematográficos, la cinefilia de los guionistas quedó patente a lo largo de toda la serie. Uno de sus chistes más elaborados se lo dedicaron a 'Bitelchús'. Nada menos que tres menciones que tardaron tres temporadas en fraguarse.

La primera mención ocurre en la primera temporada, en el episodio "Communication Studies". En el parking de la universidad la profesora Slater, interés romántico de Jeff en ese momento, fingía olvidar el nombre de Britta, y en su lugar trataba de adivinarlo diciendo: "¿Cuál es su nombre? Bitter, Butter… Bitelchús?".

En la segunda temporada, durante el episodio embotellado "Cooperative Calligraphy" todos se desnudan para demostrar que no han robado un bolígrafo que Annie ha perdido. Tras ver la ropa interior de Jeff, Britta se mofa diciendo que normalmente los tiene turquesas "tipo Bitelchús".

La tercera mención está, de forma probablemente no accidental, en el episodio de Halloween de la tercera temporada: "Horror Fiction in Seven Spooky Steps". En el que Annie, revisando el ordenador de Britta en busca de música, dice que encuentra "la banda sonora de 'Bitelchús'". Es en esta tercera mención cuando de la nada un individuo vestido de Bitelchús aparece caminando en el fondo y se marcha.

Chistes solo para segundos visionados

Esto es por supuesto una referencia a la película original, en la que decir su nombre tres veces lo invoca. Lo curioso es que la aparición son apenas dos segundos, la mayoría de los espectadores se perdieron un detalle tan pequeño y los que no, probablemente no recordaban las menciones de las otras temporadas. Teniendo en cuenta que era el episodio de Halloween, para el espectador casual tampoco sería raro ver a alguien disfrazado de fondo.

El resultado de este trabajo puede verse también en un vídeo del canal oficial de la serie. No es la única vez que 'Community' ha ocultado chistes solo para el descubrimiento de los espectadores más espabilados. La segunda temporada también contiene una subtrama oculta en la que Abed ayuda en un parto que solo sucede en el fondo del plano.

