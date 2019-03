'Los Conner' demuestran que no necesitan a Roseanne y renuevan por una segunda temporada

Una de esas preguntas que nos traía la temporada televisiva actual era cómo funcionaría 'Los Conner', el spin-off/secuela "forzoso" de 'Roseanne' que seguía las aventuras de la familia tras la muerte de la matriarca. Como era lógico (aunque el personaje de Barr era importante, la serie tenía una gran coralidad), el resultado ha sido muy positivo.

Tanto que ABC no lo ha dudado y ha renovado 'Los Conner' (en España se puede ver en Neox) por una segunda temporada. Sin llegar a los datos de la serie madre, la primera temporada ha tenido una media de 9.5 millones de espectadores contando el Live+7 (es decir, los espectadores en diferido durante los siete días siguientes). Un dato bastante bueno para la cadena.

'Los Conner' llegó como el resultado de un control de daños tras la polémica protagonizada por Roseanne Barr y un tuit racista. La verdad es que, conociendo a la cómica y su historial, no me extrañaría que hubiera habido bastante más. El caso es que ABC decidió cancelar fulminantemente la serie pero dar una nueva oportunidad al resto del personal.

La cadena norteamericana no ha anunciado el número de episodios que tendrá esta nueva temporada. Me imagino que dependerá de cómo termine de configurar su plantilla y hasta dentro de unas seis semanas no estará completa. En cualquier caso, lo que se especula es que sean trece.