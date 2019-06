El creador de 'Chernobyl' confirma que la serie de HBO no tendrá temporada 2

'Chernobyl' se ha convertido en la última gran obsesión televisiva, pero es una miniserie de apenas 5 episodios, por lo que no se ha podido exprimir demasiado su continuidad antes de que la historia llegase a su fin. Ahora Craig Mazin, su creador, ha querido salir al paso de cualquier rumor sobre una posible segunda temporada al descartarla de forma rotunda.

Mazin fue entrevistado por Decider, publicación que decidió jugar con la posibilidad de una segunda temporada en su titular. Un recurso efectivo para captar la atención de los lectores, pero el propio Mazin publicó un tweet dejando bien claro cómo estaban las cosas:

All due respect to Decider, but the definitive answer to the headline's question "Will There Be A Season 2 of Chernobyl?" is "No." https://t.co/6johLHT0s5