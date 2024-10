El creador de 'La que se avecina' desvela las dos condiciones para que la temporada 15 no sea el final de la serie: "Ya puestos a ir contracorriente"

Estos últimos meses se ha hablado mucho de la posibilidad de que la temporada 15 de 'La que se avecina' sea la última de la serie. A fin de cuentas, el contrato de sus creadores para seguir haciéndola no había sido renovado y además el estreno de 'Machos Alfa' y 'Muertos S.L.' invitaba a pensar que sus creadores quizá querrían pasar página. Ahora Alberto Caballero, uno de ellos -los otros son su hermana Laura Caballero y Daniel Deorador-, ha hablado al respecto.

"Sorpresas de la vida"

Aprovechando el anuncio del estreno de la temporada 15 en Amazon Prime Video para el próximo 18 de noviembre, Caballero ha comentado distintos aspectos de la serie, centrándose primero en que la mayoría de comentarios que ha recibido "son de alegría y agradecimiento", pero no ha podido evitar en otros que no iban en esa dirección.

El que quizá nos interesa más ahora es el punto en el que habla de que "están los que dicen que la serie es una mierda, que está acabada y que deberíamos terminarla. ¿Sabéis a qué me suena? Al año 2007 cuando arrancamos. Las primeras temporadas eran una basura y ahora resulta que eran las buenas. Sorpresas de la vida", aclarando lo siguiente sobre el futuro de 'La que se avecina':

Resumiendo, que aquí estamos. Y seguiremos haciendo la serie mientras nos paguen bien y nos divierta. Total, ya puestos a ir contracorriente…

Ahí están las dos condiciones para que 'La que se avecina' siga adelante más allá de su temporada 15, algo que en principio parece poco menos que asegurado tras estos mensajes de Caballero, pues él mismo indica que "un abrazo a todos, fans y haters, y que disfrutéis/sufráis mucho con la nueva temporada. Más pronto que tarde os contaremos qué va a ser de nosotros".

Claro está, también tienen que ofrecérselo, pues últimamente 'La que se avecina' no funciona demasiado bien cuando se emite en Telecinco y quizá no le compense a Mediaset. Caso aparte es su lanzamiento en Prime Video, donde la serie se estrena en exclusiva y arrasa. Raro sería que como mínimo no les ofrecieran un buen dinero desde esa plataforma...

