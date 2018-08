La desastrosa emisión de 'The Good Doctor' demuestra que Telecinco no respeta a su audiencia

A veces te encuentras con decisiones incomprensibles por parte de las cadenas de televisión. Sobre todo si hablamos de la televisión española y sus productos de éxito... que nunca sabes por donde van a salir. En este caso toca hablar de Telecinco y la emisión desastrosa de 'The Good Doctor'.

Después de promocionarla a bombo y platillo, Telecinco estrenó el pasado lunes 23 de julio los primeros episodios de la que ha sido la serie (o una de las series) revelación de las networks norteamericanas. Parecía que todo iba bien pero ha sido llegar agosto y emitir reposiciones de los cuatro primeros episodios.

Anoche fue la gota que colmó el vaso: después de anunciar que emitirían un episodios nuevo, decidieron reponer los episodios tercero y cuarto de 'The Good Doctor'. Es decir, los seguidores de la serie tuvieron que ver el mismo episodio que vieron la semana pasada.

Una decisión que parece justificada por el hecho de que esta sea la semana de menos consumo televisivo del año y que la cadena no quiera desaprovechar uno de los éxitos internacionales de la temporada. Pero este dato ya se sabe de antemano, por lo que podrían haber planificado mejor.

La verdad es que, independientemente del motivo que ha tenido Telecinco para tomar esta decisión, me parece maltratar al espectador fiel de la serie, que son bastantes. Echando un ojo a las audiencias, 'The Good Doctor' tiene un promedio de 2.94 millones de espectadores en la primera emisión... y las reposiciones también les funciona.

A lo mejor es que nos hemos vuelto exquisitos, pero creo que ya que estrenas una serie (algo tarde), y esta te da éxito y espectadores, qué menos que emitir un episodio nuevo cada semana. Aunque solo sea por demostrar un respeto al espectador de tu cadena. Que parece que a veces solo piensan en el de 'Sálvame'.

Por otro lado, el éxito de 'The good doctor' demuestra también que en televisión sigue habiendo hambre de procedimentales ligeros, un género bastante denostado. La serie protagonizada por Freddie Highmore es un buen ejemplo de ello: casos médicos interesantes y un toque de ternura y "buenismo" que la hace irresistible para un gran sector del público.

No es el primer caso que nos encontramos este año (ejem, 'Atlanta', ejem), pero con 'The good doctor' parece demostrarse que las principales cadenas españolas no saben qué tienen entre manos a la hora de emitir series internacionales. El problema es que si la jugada les ha salido bien, nada impide no repetirla.