'Doctor Who': el primer avance de la temporada 13 presenta a John Bishop como el nuevo companion de la Doctora

Como ya es tradición, BBC ha presentado al final del especial de Año Nuevo de 'Doctor Who' un primer adelanto de lo que ha de venir. Así, al finalizar 'Revolution of the Daleks' —del cual ya hablaremos en breve—, hemos podido ver un primer avance de la temporada 13, el cual confirma su aterrizaje en este mismo 2021.

Un pequeño vídeo, de apenas medio minuto, en el que vemos cargando material de obra en una furgoneta a Dan, el misterioso personaje encarnado por John Bishop. Según Chris Chibnall, será este nuevo companion con quien arranque el nuevo capítulo de la serie, protagonizada actualmente por Jodie Whittaker.

Por cierto, si no habéis visto el especial, ateneos de seguir leyendo.

Así, la temporada 13 comenzará con este fichaje, que viene después de la disolución de la Fam de la Doctora. En los últimos minutos de 'Revolution of the Daleks' veíamos cómo tanto Graham como Ryan (Bradley Walsh y Tosin Cole) anunciaban la decisión de apearse de la TARDIS y seguir con su tranquila vida. Así, se quedaba Yaz (Mandip Gill) de única companion.

Sobre cómo será este nuevo companion, poca información hay. Según Chibnall el personaje de Dan fue hecho para John Bishop, quien cuenta con una larga carrera televisiva tras retirarse del fútbol como cómico y presentador. Las conversaciones, aseguran, comenzaron bastante antes de que la pandemia nos golpease.

Si todo va bien, estos nuevos episodios los veremos a lo largo de este 2021. Una temporada 13 que, se rumorea, será la última para Jodie Whittaker.