El inicio de 'Apaches' demuestra que la serie debería haberse estrenado hace dos años

Ya insinué, cuando hablamos del estreno de esta serie, que nunca huele bien cuando una cadena tarda en estrenar una de sus ficciones. Ya en las cadenas generalistas estadounidenses pasa cuando misteriosamente una serie anunciada para la temporada acaba estrenándose en junio, imaginaos cuando transcurren casi tres años entre rodaje y estreno como ha sido el caso de 'Apaches'.

Anoche Antena 3 estrenó su primera serie nueva de 2018, 'Apaches', adaptación de la novela homónima de Miguel Sáez Carral que contará en una única temporada de doce episodios la historia de Miguel (Alberto Ammann), un periodista de agencias cuya vida dará un vuelco cuando ve que su padre ha sido estafado y está en bancarrota.

Las vueltas que da la vida hace que Miguel se reencuentre entonces con Sastre (Eloy Azorín), su mejor amigo de la infancia y que ahora es un delincuente de poca monta en el radar de El Chatarrero (Paco Tous). Al enterarse Sastre de lo que ha pasado con el padre de Miguel (Lluis Soler), con quien está muy unido, confabulará con su mejor amigo para "vengarse" y recuperar el dinero perdido.

Me atrevería, eso sí, a aventurar que ha sido el éxito de 'La casa de papel', con la que comparte ese juego con la idea del "atraco justiciero" como venganza por lo que pasó al padre del protagonista, lo que ha terminado de convencer a Antena 3 para que la rescate del cajón. Es un tema muy presente en ambas series y, si en la primera predomina la acción sin descanso, en esta tenemos un ritmo mucho más pausado e introspectivo.

El comienzo de 'Apaches' es un poco extraño porque no parece haber entendido bien la fórmula tan típica de poner algo de un momento avanzado en la trama (la banda entrando en el coche durante un atraco) para luego ir al principio y ver de qué polvos vienen estos lodos. El caso es que el combinarlo con la narración y con los flashbacks a veinte años antes de la acción principal (viendo a los protagonistas de pequeños) no logran crear el arranque cohesivo y la expectación que debería.

Una vez atravesados esos primeros cinco-diez minutos (de una hora, lo cual es muy de agradecer) ya la historia va más o menos fluida, pero hay ciertos elementos de la trama que aparecen algo precipitados. Principalmente me refiero a esa caída "al lado oscuro" de Miguel que parece hecha demasiado de la noche a la mañana. Si estuviéramos hablando de una serie más acelerada y exagerada, pues cuela... en 'Apaches', que tiene un tono bastante más costumbrista de lo que necesita la trama, no.

También la razón podría estar en que a Alberto Ammann le falta un poco de sangre en este primer episodio. No sé si alguna vez a lo largo del estreno le he visto cambiar la cara. Por lo general el reparto de 'Apaches' no está demasiado inspirado, excepto Paco Tous y Lluis Soler que están bastante bien en sus papeles y que necesitan más minutos en pantalla.

Por lo general, 'Apaches' es una buena serie, con buen guion, buena realización, le falla algo el reparto pero tampoco es grave... pero da la sensación de que si se hubiera estrenado hace dos años, con el contexto televisivo de entonces, hubiera funcionado mejor. Pero los tiempos cambian y la evolución de la ficción española y su audiencia ha sido imparable estos años.

En 2015/2016 a lo mejor estaríamos hablando de una de las series del año y eso que fue buena cosecha. Ahora queda como una más... lo cual es una gran muestra de este cambio. Sin embargo sería injusto juzgar a 'Apaches' en función de la hipótesis de cómo hubiera encajado en la ficción española de hace dos años, sobre todo cuando tampoco queda tan "anticuada".

Estos primeros sesenta minutos de la nueva serie de Antena 3 no dejan de ser una buena propuesta que logra que uno sienta bastante curiosidad por los siguientes episodios. Ahora habría que ver si 'Apaches' es capaz de resistir el paso de las semanas y dosificar bien su trama a lo largo de sus doce episodios.