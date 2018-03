El tráiler de la temporada 2 de 'Una serie de catastróficas desdichas' promete al conde Olaf más disparatado

A pesar de que la película de Jim Carrey me dejó en su momento un pelín frío, el año pasado decidí dar una oportunidad a la adaptación televisiva de 'Una serie de catastróficas desdichas' de Lemony Snicket. Y qué queréis que os diga, me cautivó tanto que estas tres semanas largas que quedan para el estreno de la temporada 2 se me están haciendo un tanto eternas.

El 30 de marzo Netflix estrenará la temporada 2 de 'Una serie de catastróficas desdichas' en la que veremos en qué nuevos apuros se ven envueltos los hermanos Violet, Klaus y Sunnny Beaudelaire (Malina Weissman, Louis Hynes y Presley Smith, respectivamente) y qué tramas trama el malvado Conde Olaf (Neil Patrick Harris) para acabar con ellos. Y ya tenemos un buen tráiler para intuir por dónde van los tiros:

Esta temporada 2 seguirá con la plantilla de la primera tanda y estará dividida en arcos de dos episodios, correspondiéndose así a cada uno de los títulos de la serie de novelas juveniles en los que se basa. A ojo parece que el tráiler se centra más en los primeros episodios dedicados a 'Una academia muy austera', pero también reconocemos el 'Hospital hostil' y otros de los libros de la saga.

Saga que, si todo va como se pretende, verá terminada su adaptación en la tercera temporada. A esta segunda temporada de 'Una serie de catastróficas desdichas' se incorporarán grandes nombres como Nathan Fillion como el hermano del propio Snicket (Patrick Warburton) y otras nuevas caras como Tony Hale, Lucy Punch y más.