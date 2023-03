"Ellie tuvo que hacer algo que no quería": 'The Last of Us' nos pudo romper aún más el corazón con una trágica escena que nunca veremos

Semana a semana, 'The Last of Us' se ha dedicado a rompernos cada día un poco más el corazón y el de la semana pasada 'Lo que dejamos atrás' (1x07) no fue ninguna excepción con la historia de Ellie (Bella Ramsey) y Riley (Storm Reid). Un buen episodio de origen que, en palabras de su protagonista, podría haber sido mucho más trágico.

Por cierto, a partir de aquí spoilers del séptimo episodio de la serie de HBO Max. Recordemos que el episodio, basado en el DLC del juego, nos llevaba al pasado de Ellie y cómo una noche de felicidad se torna en tragedia cuando tanto ella como Riley son mordidas por un infectado. Sin embargo, el flashback se corta dejando implícita la muerte de la segunda.

Un final doloroso pero podría haber sido más según la propia Ramsey, que hablando en el podcast The Last of Pods ha desvelado que la idea original era mostrar más. La actriz no entra en detalles, pero nos imaginamos que es la situación a la que se refiere su personaje episodios atrás cuando habla de la primera vez que mató a alguien.

"Experimentar una gran pérdida"

Sin embargo, finalmente Craig Mazin y compañía prefirieron dejarlo en el aire. Según Ramsey:

«He pensado mucho sobre ello. Porque iba a informar sobre cómo Ellie avanza. No sé, dependiendo del nivel de trauma, iba a ser diferente. Pero hubo conversaciones sobre eso y creo que estábamos de acuerdo... No sé si decirlo porque, es en plan, creo que es cosa de la imaginación de cada uno, realmente. Pero desde nuestro punto de vista, creo que probablemente Ellie tuvo que tomar una decisión realmente difícil y hacer algo que realmente no quería hacer y experimentar una gran pérdida.»

Al final, es trabajo del espectador llenar ese hueco:

«No sé si lo llegamos a acordar explícitamente y creo que es más poderoso que se quede sin narrar y mantenerlo en la imaginación de la gente. Porque creo que la imaginación a menudo puede ser más oscura que la realidad»

Y, la verdad, personalmente aunque sí que me hubiera gustado ver ese momento, me gusta que el guion de Mazin y Druckmann no nos dé tan mascadas las cosas.