"Está claro que no ha entendido la serie". El creador de 'Chernobyl' responde a Isabel Díaz Ayuso

La situación política en España pasa por momentos muy complicados como resultado de la gestión de la pandemia de coronavirus. Los cruces de acusaciones son constantes y ayer uno de ellos llevó a que en la Asamblea de Madrid se hablase de 'Chernobyl', la aclamada serie de HBO.

En concreto, Pablo Gómez Perpinyà, integrante de Más Madrid, ha recomendado a Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, la serie de HBO tras hacer una comparación entre la gestión del desastre de la central soviética con la actuación del Gobierno de la Comunidad de Madrid frente al coronavirus.

Díaz Ayuso no ha tardado en contestar con dureza a Gómez Perpinyà, pero lo que seguro que nadie de los allí presentes esperaba es que sus palabras llegasen a oídos de Craig Mazin, creador y guionista de 'Chernobyl', quien ha contestado de esta forma a los comentarios realizados por la presidenta de la Comunidad de Madrid:

It’s clear to me that she missed the point of the show.