'Fargo' sigue viva: la cuarta temporada llegará en 2019

Poco a poco se va aclarando el futuro de algunas series que no sabíamos cuándo iban a volver con nuevos episodios. Primero fue HBO la que confirmó que no veremos la octava y última temporada de 'Juegos de Tronos' ('Game of Thrones') hasta el año que viene y ahora ha sido FX la que ha aclarado que la cuarta temporada de 'Fargo' se estrenará en 2019.

En el caso de 'Fargo' la noticia va más allá de la fecha de estreno, pues hasta ahora se desconocía si la serie iba a tener continuidad más allá de la tercera temporada. Noah Hawley, su creador, está muy ocupado con 'Legion' y sus proyectos en la gran pantalla, pero parece que ha dado con la idea que necesitaba para sacar adelante otra temporada. Esto es lo que John Landgraf, CEO de la cadena, ha comentado al respecto:

'Fargo' se no ha ido. Noah Hawley tiene una idea que me entusiasta para el cuarto ciclo. El plan es tenerla lista para 2019. Ahora estoy centrado en lo que llegará en 2018, pero esperamos tener otra temporada en 2019.

Por su parte, Hawley ha aclarado que todavía está en una fase muy inicial de desarrollo de la cuarta temporada y que aún no puede concretar sobre qué irá exactamente. Además, está en marcha un libro sobre las tres anteriores y él no quiere apresurarse, ya que desea que sea algo especial para no decepcionar a los seguidores de la serie.

Lo siguiente que veremos de Hawley es la segunda temporada de 'Legion', cuyo estreno está previsto para este próximo mes de febrero. Poco después tendría que iniciar el trabajo de preproducción de la película 'Pale Blue Dot', pero Reese Witherspoon, que iba a ser su protagonista, ha abandonado el proyecto para hacer hueco en su agenda para la segunda temporada de 'Big Little Lies'. Y luego le toca centrarse en la tercera temporada de 'Legion'. Habrá que ser pacientes.

Vía | Deadline