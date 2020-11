'Friends': Matthew Perry pone fecha al esperadísimo reencuentro de los seis protagonistas de la serie

Una de las grandes cartas de presentación de HBO Max iba a ser un episodio especial de 'Friends' que reuniese de nuevo a Jennifer Aniston, David Schwimmer, Courteney Cox, Matthew Perry, Lisa Kudrow y Matt LeBlanc. La pandemia de coronavirus provocó que se retrasara y no habíamos vuelto a saber nada concreto del capítulo hasta ahora.

Ha sido Perry, el inolvidable Chandler Bing, quien ha desvelado a través de su cuenta personal de twitter que el rodaje del episodio tendrá lugar este próximo mes de marzo. En su momento estaba previsto para marzo de 2020 y HBO Max se lanzó en mayo de ese año, por lo que probablemente podamos verle en mayo de 2021. Eso sí, por ahora solamente hay fecha para el rodaje.

Resulta curioso que nos enteremos de esta noticia el mismo día que Will Smith lanzaba el tráiler de la esperada reunión de 'El príncipe de Bel-Air' que también va a verse en HBO Max. No me sorprendería que fuese un movimiento realizado a propósito, pues hace apenas unas horas que Disney ha presentado su informe trimestral de beneficios con un gran crecimiento para Disney+.

Friends reunion being rescheduled for the beginning of March. Looks like we have a busy year coming up. And that's the way I like it!