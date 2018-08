‘GLOW’ renovada por una tercera temporada: Netflix sigue confiando en la lucha libre femenina

Si nos pidiesen que recomendásemos una serie actual, ya sea de televisión o para disfrutar a través de una plataforma de streaming, y no nos dejasen prácticamente tiempo para pensar en varias opciones, hay un alto índice de probabilidades de que el título seleccionado fuese 'GLOW': el fantástico show de Netflix que nos cautivó con su primera temporada y terminó de enamorarnos en una segunda etapa que mejoró lo ya sobresaliente.

Hoy, los seriéfilos en general y los seguidores de las Gorgeous Ladies of Wrestling en particular estamos de enhorabuena, porque el gigante del streaming, tan sólo dos meses después del estreno de la segunda temporada de 'GLOW', ha decidido renovar la que sin duda es una de sus series estrella por una tercera temporada.

Did you think we'd GLOW to Vegas without you? Let's do this. 💪 #GLOWS3 pic.twitter.com/tZhWzOJGHu