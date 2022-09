El gran cambio de 'La casa del dragón' respecto al libro de George R. R. Martin que podría ser un problema para el futuro de la serie de HBO Max

Todas las adaptaciones hacen cambios respecto a la obra original, pero en algunos casos se notan más que en otros. Con 'La casa del dragón' hay uno que está destacando poderosamente en la primera temporada de la serie de HBO Max, hasta el punto de que podría convertirse en un importante problema para el futuro de la serie.

Cuidado con los spoilers a partir de aquí, tanto de la serie hasta ahora como del libro 'Fuego y sangre'.

La enfermedad de Viserys

El cambio en cuestión afecta a Viserys, el rey de Poniente interpretado por Paddy Considine. Hace ya tiempo que quedó claro que su salud es bastante delicada y Otto Hightower (Rhys Ifans) no dudó en afirmar al comienzo de 'Iluminamos el camino' que iba a durar poco con vida. El motivo es la enfermedad que padece, la cual Considine no tuvo problemas en desvelar en el podcast West of Westeros

Sufre de una forma de lepra. Su cuerpo se está deteriorando, sus huesos también. No es realmente viejo, todavía es una persona joven. Desafortunadamente, eso se ha apoderado de su cuerpo. Es una especie de metáfora de ser rey, el estrés y la presión que supone y lo que te hace físicamente y mentalmente.

Quizá algunos espectadores hayan asumido que Viserys muerte al final del quinto episodio, pero lo cierto es que el avance del sexo deja claro que sigue vivo y reinando. Eso sí, su deterioro físico no ha dejado de ir a más y ahora hasta luce una máscara para ocultar los efectos de la lepra en su rostro.

Esta decisión resulta un tanto problemática, ya que en el sexto episodio se hará un importante salto en el tiempo de 10 años, por lo que la credibilidad sobre el hecho de que Viserys siga con vida empieza a ser cuestionable. Vale que es el rey y que tendrá los mejores cuidados posibles, pero no puede decirse que la ciencia médica esté muy avanzada en Poniente...

Además, su inevitable muerte juega un papel esencial en la historia, pues es lo que desencadena la Danza de los Dragones, una guerra civil de los Targaryen para ver quién era el nuevo rey de Poniente. En los libros, Viserys no contrae la enfermedad que acaba con él hasta dos años antes de su fallecimiento, por lo que la desviación respecto a lo ideado por Martin es bastante grande.

Si tenéis curiosidad por saber qué sucede con el personaje en los libros, en cierto momento Viserys se resbala y se hace un corte en la mano con el Trono de Hierro. El corte se infecta y Viserys solamente se recupera tras sufrir la amputación de dos dedos. Sin embargo, nunca recupera su fuerza y apenas dos años después muere mientras está echando una siesta.