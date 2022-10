La guionista de 'She-Hulk: Abogada Hulka' defiende su versión de Daredevil en la serie de Disney+: "En nuestra serie se pueden tomar un descanso"

El regreso de Charlie Cox al MCU es algo que los fans llevaban años demandando y pidiendo de rodillas, y después de tantos años por fin lo estamos viviendo. Después de la cancelación de 'Daredevil' en Netflix no parecía que hubiera muchas esperanzas para que pudiéramos ver de nuevo a Matt Murdock.

'Spider-Man: No Way Home' confirmó oficialmente que teníamos de vuelta a Charlie Cox como Matt Murdock, aunque solo fuera como abogado. Ya en 'She-Hulk: Abogada Hulka' le hemos podido ver a lo grande y también estrenando en traje nuevo, pero parece que a algunos fans el formato sitcom no les ha gustado demasiado para Daredevil.

Los superhéroes también se merecen un descanso

'She-Hulk' tiene un formato un poco diferente a otras series del MCU: una comedia de abogados donde su protagonista rompe la cuarta pared. El episodio 8 por fin nos ha traído de vuelta a Matt Murdock, y a pesar de que encaja a la perfección con la Jennifer Walters de Tatiana Maslany ya ha recibido su ración de críticas porque el Daredevil de 'She-Hulk' tiene un tono un poco más ligero que en su propia serie.

Así que Jessica Gao, la guionista principal de 'She-Hulk: Abogada Hulka' ha comentado sobre cómo han enfocado el personaje de Matt Murdock, y también el de Wong, o Abominación, o cualquier otro personaje del MCU que aparece en su serie.

"Esta es nuestra versión, y es algo que es cierto para todos los personajes. Como con todos los personajes que hemos usado y que existen en el MCU, son un poco diferentes en nuestra serie porque siempre les ves en estos papeles dramáticos, en estas situaciones con las apuestas muy altas, todo muy grande y con mucha presión.", dijo Gao. "Pero nuestra serie es un recuento del día a día, así que se pueden tomar un descanso".

"Y por supuesto, después de nuestra serie vuelven y salvan el mundo, y salvan el universo, con historias muy serias y muy intensas", continuó la guionista. "Pero en nuestra serie, se pueden tomar un descanso cuando el universo no está en peligro. En plan, ¿cómo te va todo? Es la oportunidad para explorar esa parte de sus personajes, porque no todos pueden estar salvando el mundo cada segundo de sus vidas".

Porque sí, ya tendremos tiempo de ver a un Matt Murdock completamente serio, aunque toque recordar que la 'Daredevil' de Netflix también tenía sus momentos para comedia y para respirar. Próximamente se estrenará en Disney+ 'Daredevil: Born Again', donde las cosas se van a poner intensas de nuevo con el reencuentro entre Daredevil y el Kingpin de Vincent D'Onofrio.

Su vuelta al MCU se ha estado cociendo durante mucho tiempo, pero cuando finalmente ocurrió hasta el propio Charlie Cox pensó que era una broma.

"Creía que era una broma o una inocentada", dijo Cox sobre su regreso "Me llegó un mensaje del asistente de Kevin Feige diciendo que si les podía llamar y pensé que sería para un evento benéfico por la Covid, y que iría todo el mundo. Pero me preguntaron si quería estar en 'Spider-Man', fue una locura".