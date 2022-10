'She-Hulk': de dónde viene el traje amarillo de Daredevil y cómo encaja en la cronología del superhéroe de Marvel

Y ya ha llegado el día. Ya hemos visto el ansiado debut de Daredevil (como tal) en la fase 4 del Universo Cinematográfico Marvel vía el octavo episodio de 'She-Hulk: Abogada Hulka'. En él, el vigilante de la neoyorquina Cocina del Infierno viaja a Los Angeles y le vemos con un aspecto bastante diferente al que le habíamos visto hasta ahora.

Concretamente, el traje que lleva el superhéroe ciego es uno amarillo y rojo (mostaza y kétchup como le dice Jen Walters), un uniforme que viene directamente de los primeros cómics, diseñado por Bill Everett para el debut del personaje en 1964.

En el nombre del padre

Este diseño duró un año— bueno, seis números a razón de lanzamiento bimestral— y tiene un simbolismo muy especial para el superhéroe ya que eran los colores de combate del boxeador Jack "El batallador" Murdock. Colores que acogería su hijo Matt en homenaje y venganza tras el asesinato de su padre.

Si bien el diseño fue relativamente efímero, se recuperaría décadas después para recontar el origen del personaje, y desarrollar más esa historia en 'Daredevil: Amarillo', de Jeph Loeb y Tim Sale.

Por cierto, que esos colores también lo lleva el padre de Daredevil en los flashbacks de la serie de televisión. Sin embargo, aquí la ficción de Netflix se decidiría por seguir más los diseños de Frank Miller y John Romita Jr., del traje negro austero y "pañuelo" a la cabeza como primer traje del personaje para luego saltar al rojo "de toda la vida".

Una imposición para 'She-Hulk'

El debut en la pantalla de este traje bicolor es una apuesta estética que, en palabras de Jessica Gao, showrunner de 'She-Hulk', fue lo único que no le dejaron elegir a la hora de usar al veterano superhéroe:

«Habitualmente lo que hacen es que nos dejan proponer qué queremos hacer en vez de darnos directivas. La primera vez que nos dijeron que [Daredevil] era una posibilidad, simplemente no lo creíamos. Y en lo que se nos ocurría la historia y lo que queríamos que él hiciera, el hecho de que siguieran sin decir que no fue chocante. Lo único de lo que no tenía control fue el traje. Sabían exactamente cómo querían que luciese el traje.»

Esto no ha dejado de despertar cierto interés ante las dudas sobre si estamos viendo al mismo Murdock "de siempre" o si realmente hay un reboot completo del personaje en su incorporación a las producciones de Marvel Studios (recordemos que la de Netflix fue producida por la extinta Marvel Television).

Tras los acontecimientos de la serie y la detención de Melvin Potter sí que nos encaja que Daredevil buscase un nuevo sastre. El que este se encuentre en Los Ángeles, en vez de en Nueva York, ya entra en el terreno de la extraña conveniencia de los planes de Marvel Studios.

Por otro lado, también vemos que nos encontramos ante un héroe experimentado que algo de renombre tiene. Eso podría explicar el por qué se sorprende de que Hulka no haya oído nunca hablar de él. Esto podría indicar que estamos ante un Daredevil que afronta con un traje nuevo una nueva era de su carrera más que un primerizo.

Algo que va en sintonía con el final de la serie de Netflix. En el último episodio Murdock reabría, junto a Karen Page y Foggy Nelson, su bufete como un borrón y cuenta nueva tras haber tenido su reputación por los suelos cortesía de Wilson Fisk.

Además, tal como lo vemos en 'She-Hulk', estamos ante un Daredevil con una personalidad algo diferente (y no me refiero al humor). Aquí es más "superhéroe" que "vigilante" o, al menos, eso nos da a entender con sus consejos para la coloso esmeralda.

Camino a 'Born Again'

La duda de que no se tenga en cuenta la serie de Netflix (o al menos no todo) sigue ahí. Algo con lo que juega también el propio Charlie Cox, con unas palabras algo abiertas a interpretación sobre cómo encaja 'Daredevil: Born Again' en la cronología del personaje avisando que la serie en Disney+ no continúa la de Netflix:

«Es una primera temporada, no una cuarta temporada, así que es algo completamente nuevo. Creo que es el camino a seguir. Si vas a hacer algo otra vez, hazlo diferente».

También avisó que habrá una diferencia de tono con la serie

«Born Again es una etapa icónica en los cómics de Daredevil y es un gran título para nuestra serie porque estamos haciendo la serie otra vez en un modo nuevo. Creo que la serie será algo diferente tonalmente —todavía no sé cómo— no he leído nada aún. Vamos a hacer 18 episodios, lo que me dice que la estructura y el modo en el que vamos a contar nuestra historia será ligeramente distinta.»

La ausencia de información sobre la futura serie del cuernecitos nos deja solo con conjeturas en torno a cómo encaja todo en la cronología del superhéroe dentro del MCU. Recordemos que, antes que en 'She-Hulk', Cox volvió a encarnar al personaje en 'Spider-Man: No Way Home' y le veremos de nuevo (junto a Kingpin) en 'Echo'. Probablemente será ese reencuentro el que más pistas nos dé al respecto.