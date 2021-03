'Juego de Tronos': Olivia Cooke promete que la precuela que prepara HBO no tiene la "violencia indignante y gráfica contra las mujeres sin ninguna razón" que había en la serie

A finales del año pasado se anunciaba que Olivia Cooke iba a dar vida a una de las protagonistas de 'House of the Dragon', la precuela de 'Juego de Tronos' que prepara HBO. Era cuestión de tiempo que la actriz comentase algo al respecto más allá de que no había visto la serie antes de fichar por su precuela, y finalmente ha sido en una entrevista concedida a The Telegraph donde ha realizado unas declaraciones muy llamativas.

La promesa de Cooke

En concreto, Cooke ha destacado que 'House of the Dragon' va a ser muy diferente en la forma de abordar la violencia contra las mujeres. Recordemos que 'Juego de Tronos' recibió varias críticas por la violencia gratuita recibida por algunos de sus personajes femeninos, algo que incluso llevó a sus responsables a rebajarla tras el aluvión de quejas con una polémica escena de la temporada 5. La actriz ha prometido que algo así no sucederá en la precuela:

No me sentiría cómoda formando parte de algo que tiene violencia indignante y gráfica contra las mujeres sin ninguna razón, solamente para que sea tentador para algunos espectadores. Tuve la suerte de leer los guiones antes y han cambiado bastante respecto a las primeras temporadas de 'Juego de Tronos'. No creo que estuviesen en sus cabales si volvieran a incluir cosas así ahora.

'House of the Dragon' se sitúa 300 años antes de lo que vimos en 'Juego de Tronos' y su historia girará alrededor de la familia Targaryen, tomando para ello como base el libro 'Fuego y Sangre' escrito por el propio George R. R. Martin. Cooke dará vida en ella a Alicent Hightower, la mujer más atractiva de los Siete Reinos que además es también la hija de La Mano del Rey.

HBO tiene previsto estrenar la primera temporada de 'House of the Dragon' en 2022, pero todavía no ha anunciada la fecha exacta de lanzamiento.