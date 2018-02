Jessica Jones indaga en su pasado en el intrigante nuevo tráiler de su segunda temporada

El próximo ocho de marzo Netflix traerá de vuelta a nuestras pequeñas pantallas la flamante segunda temporada de 'Jessica Jones'; serie que, sólo por detrás de la imbatible 'Daredevil' —y siempre bajo mi humilde punto de vista—, se sitúa como la mejor adaptación del mundo Marvel Cómics a la televisión.

Después del breve anticipo que pudimos ver hace poco más de un mes sobre el retorno de la investigadora, la plataforma de video on demand continúa alimentando nuestras expectativas con este nuevo tráiler que os traemos a continuación. Poco más de dos intensos minutos que prometen devolvernos a la mejor y más carismática Krysten Ritter envuelta de no pocas preguntas que no podemos esperar a responder.

Tráiler en inglés (sin subtitular)

Tráiler doblado en español

Como habéis visto, esta nueva etapa de 'Jessica Jones' profundizará en el pasado de la superheroína, que indagará en la muerte de su familia y en los experimentos que realizaron sobre ella —y, aparentemente, sobre más gente, como revela el tráiler—. Además de resolver los entresijos de este misterio, Jones tendrá que plantar cara a un asesino duro de roer y enfrentarse a lo que podría ser un viejo conocido del que tan sólo atisbamos sus manos aplaudiendo. ¿Alguien dijo Kilgrave?

Junto a Ritter, esta segunda temporada, compuesta de 13 episodios, contará de nuevo con la participación de Carrie-Anne Moss, J.R. Ramirez, Leah Gibson y Rachael Taylor, que repetirán bajo la batuta de la showrunner Melissa Rosenberg. No se vosotros, pero después de la ligera decepción sufrida con 'The Punisher', no puedo esperar a ponerle las manos encima a la continuación de las aventuras de Jessica Jones.