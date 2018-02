'La casa de papel' arrasa fuera de España: lleva cinco semanas siendo la serie más maratoneada

A veces se valora más algo fuera del país en el que se hace. En el caso de 'La casa de papel' es cierto que su funcionamiento no fue malo en España, pero sí que el interés del público fue bajando y la segunda mitad de la serie tuvo bastante menos seguimiento. En el resto del mundo está distribuida por Netflix y su éxito ha sido mucho mayor, convirtiéndose en una de las más vistas y comentadas de estas últimas semanas.

De hecho, 'La casa de papel' lleva ya cinco semanas liderando el ranking de las series más maratoneadas que realiza la App Tv Time. Para que os hagáis una idea de la repercusión que está teniendo la ficción emitida en España por Antena 3, conviene destacar que 4,05 episodios de cada 100 vistos durante la semana del 19 al 25 de febrero por sus usuarios fueron de 'La casa de papel', promediando además una media de 5,11 capítulos visionados por espectador. A continuación encontraréis el TOP 10 completo:

Como ya habéis podido comprobar, 'La casa de papel' prácticamente duplica los datos de 'Friends', la serie que ocupa el segundo lugar. Es cierto que igual se ha visto beneficiada por las ausencias de 'The Walking Dead', que regresó con nuevos episodios este pasado domingo, y 'Juego de Tronos', que no volverá hasta 2019, pero cinco semanas consecutivas al frente es un hito que merece la pena tener en cuenta.

Al respecto también merece la pena hacer una pequeña aclaración: Netflix ha ampliado el número de episodios en el mercado internacional. Eso ha sido posible gracias a la reducción de la duración de cada uno de ellos, por lo que la primera mitad de temporada consta fuera de nuestro país de 13 episodios en lugar de los 9 que pudimos ver en Antena 3.

Eso se debe a que el resto de mercados no está acostumbrado a la duración habitual de las series españoles. No sé hasta qué punto eso ha podido afectar a los cliffhangers que solía dejar 'La casa de papel', pero hay millones de personas enganchadas a lo largo del mundo, por lo que mal no ha debido sentarle.