Las 'Mujercitas' brillan en el tráiler de una nueva adaptación televisiva del clásico

En el siglo XIX la literatura norteamericana comenzó a reivindicar su sitio con grandes autores creando lo que hoy son sus grandes clásicos fundacionales y que han recibido adaptaciones hasta la extenuación. Uno de esos ejemplos es 'Mujercitas', obra de Louisa May Alcott que recibe una nueva revisión televisiva en forma de miniserie de tres episodios.

BBC ya ha lanzado un pequeño tráiler de 'Little Women', nueva adaptación de este clásico de la literatura que la cadena británica estrenará estas próximas navidades. Concretamente será su pieza central de la programación del "boxing day", el 26 de diciembre. Los siguientes dos episodios se emitirán en días consecutivos.

Esta es, si no me equivoco, la cuarta adaptación que BBC realiza de la novela de Louisa May-Alcott. Ya hubo una de seis episodios en 1950 escrita por Winifred Oughton y Brenda R. Thompson; ocho años después, Phyllis Calvert y Kate Cameron protagonizaron una segunda adaptación de otros seis episodios; la más larga hasta la fecha, con nueve entregas, es de 1970 con Angela Down y Patrick Troughton encabezando el cartel.

En esta ocasión es Heidi Thomas ('Llama a la comadrona') la encargada de escribir esta nueva versión de 'Mujercitas' contando con la dirección de Vanessa Caswill ('Thirteen'). Ambientada en el contexto de la Guerra Civil estadounidense, la historia sigue un año en la vida y el viaje hacia la madurez de las hermanas March: Meg (Willa Fitzgerald), Jo (Maya Hawke), Beth (Annes Elwy), y Amy (Kathryn Newton).

El tráiler es bastante cortito, por lo que sacar una idea general de lo que podemos encontrar con esta nuevas 'Mujercitas' es algo difícil más allá de que las protagonistas tengan brillo propio. Eso no quita para que no tenga bastante ganas de ver qué han hecho en esta ocasión con la novela de Lousia May Alcott, pero teniendo en cuenta que BBC suele clavar estas adaptaciones, me imagino que será un agradable visionado.