Los creadores de 'Stranger Things' prometen que la temporada 3 será "más íntima"

Sólo han pasado un par de semanas desde que Netflix estrenó 'Stranger Things 2' y ya se está hablando de la siguiente temporada. Con todos los episodios disponibles el mismo día, la experiencia es más intensa de lo habitual y a estas alturas parece que ya está todo dicho; ahora sólo queremos saber qué pasará a continuación. Los creadores de la serie ya están dando algunas respuestas.

Ross y Matt Duffer, "The Duffer Brothers", ya están trabajando en 'Stranger Things 3' y dejaron las primeras pistas cuando comentaron el final de la segunda temporada. En una reciente entrevista con IndieWire han aportado nuevos detalles sobre sus planes para la tercera temporada:

"La escala no va a ser necesariamente más grande. Lo que me entusiasma realmente es dar a estos personajes un viaje interesante con el que continuar."

Matt Duffer promete "mucha diversión" y una temporada "casi extrañamente más íntima". Con esto parece referirse a lo que ya apuntó sobre la pubertad, y es que la edad de los chicos protagonistas obliga a tratar los habituales conflicos de la adolescencia en la serie:

Una de las claves de la serie es la incorporación de referencias a películas de la década de los 80 y parece que van a continuar haciéndolo en la tercera temporada. Los hermanos mencionaron 'Batman' de Tim Burton como la película que les llevó a querer hacer cine pero no quieren dar pistas sobre los títulos que van a homenajear. Ross Duffer dice lo siguiente:

"Hay un montón de películas de los 80 y cineastas enteros que no hemos tocado hasta este momento. No quiero decir ninguna película en particular."