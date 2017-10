Qué significa el final de 'Stranger Things 2' de cara a la siguiente temporada

Ya imaginábamos que 'Stranger Things' tendría más de dos temporadas pero antes del estreno de la segunda los creadores de la serie, los hermanos Duffer, revelaron que están preparando la tercera. No sabemos si terminará en la cuarta, como ellos quieren, o habrá más, pero de momento está confirmado que habrá 'Stranger Things 3'.

Así que no es ninguna sorpresa que 'Stranger Things 2' tenga un final abierto. Es posible que todos los fans de la serie ya hayan visto la nueva temporada aprovechando la apuesta de Netflix por el maratón, por estrenar todos los episodios de una sola vez, pero si no es el caso, si todavía no has visto cómo termina, no sigas leyendo porque entramos en territorio de SPOILERS...

Al final del noveno episodio de 'Stranger Things 2' se celebra el baile de fin de curso en el instituto, con todos los protagonistas felices, creyendo que han derrotado al nuevo y terrible monstruo que ha estado a punto de acabar con todos ellos. Creen que han vuelto a la normalidad... pero no es así. Como en la primera temporada, hay una última escena que funciona como teaser y nos deja claro que la amenaza sigue ahí, dispuesta a reaparecer.

"Han cerrado la puerta a esta cosa pero todavía está ahí fuera y no conocía la existencia de Eleven [Once - Millie Bobby Brown] pero ahora es muy consciente de ella", declara Ross Duffer, adelantando posiblemente el siguiente movimiento del monstruo. Si ya era peligroso al poseer a Will, imagina lo que puede hacer si se mete dentro de Eleven...

En mi crítica de la segunda temporada lamentaba el aumento de monstruos y la saturación de peligros en el último tramo de la serie, cuando el estupendo reparto y los interesantes personajes dan pie a explorar otro tipo de conflictos, más dramáticos y personales. Por eso me alegra leer que habrá algo más que un acosador pulpo gigante y monstruosos perros hambrientos en la tercera temporada: LA PUBERTAD. Así lo explica Matt Duffer:

"Incluso si no quisiéramos lidiar con eso, tenemos que hacerlo porque nuestros actores van a atravesarla en la vida real. Creo que es emocionante porque obliga al show a evolucionar y convertirse en algo diferente cada año. Va a poner a prueba su amistad. Obviamente, porque Lucas y Max está juntos, pero realmente, cuando tienes esa edad, ¿cuánto duran las relaciones? Normalmente duran un par de semanas, si tienes suerte. Creo que va a ser divertido explorar eso."

Pobres. Van a romper el corazón de algunos de nuestros protagonistas. Ya lo han hecho con Steve (Joe Keery), mi personaje favorito de la serie, y parece que Lucas (Caleb McLaughlin) será el siguiente. Mientras Joyce (Winona Ryder) y Jim (David Harbour) acaben juntos seremos felices, ¿no?