Es el máximo jefazo de 'Ley y orden', las 'FBI' y las 'Chicago'. Ahora va a probar algo completamente diferente con su nueva serie de policías y se estrena ya

Hablar de Dick Wolf es hablar de uno de los mayores superproductores de la industria televisiva norteamericana. Y es que sus series acumulan ya no cientos, sino miles de episodios entre las "Ley y Orden", las "FBI" y las "Chicago", en las que hemos visto innumerables casos policíacos (bueno, también de médicos, abogados y bomberos) en la docena larga de series que las componen.

Ahora parece que el productor apuesta por algo diferente para su primera serie en Amazon Prime Video. La plataforma estrena este jueves 9 'On Call. Long Beach PD', serie creada por Elliot Wolf (el hijo de Dick Wolf) y Tim Walsh y que decide separarse algo de la fórmula habitual del resto de series de la productora.

Sí, es una serie de policías "más" pero esta es la primera serie policíaca de Wolf Entertainment con formato de media hora y, además, la primera en hacerse directamente para streaming. Una cuestión, vital para la compañía en palabras del propio Dick Wolf según recoge The New York Times:

«Es el primer proyecto del que puedo decir de verdad que es Wolf Entertainment 2.0. Estoy intentando posicionar la compañía para ser un jugador en los años venideros.»

Media hora de llamada

Además, el elegir formato de media hora es por un lado el regresar a algunas series de los 60, que usaban ese formato ('Dragnet') y, también, una necesidad de responder a una capacidad de atención cada vez más mermada por parte del público. Así lo asegura Elliot Wolf.

«Hay unos pocos dramas serializados de media hora, pero el procedimental realmente no existe y la capacidad de atención está cambiando con las redes sociales y demás. Demos a la gente un acceso fáctil con un formato de media hora. Realmente les gustó esa dirección.»

Formatos aparte, 'On Call' se describe como un drama visceral y adrenalínico que busca explora la moral detrás de proteger y servir una comunidad. Así, cada episodio tendremos una ronda de dos agentes, la veterana Traci Harmon (Troian Bellisario) y su compañero novato Alex Diaz (Brandon Larracuente). Junto a ellos, la serie cuenta con Eriq LaSalle (quien también dirige), Lori Loughling y Rich Ting, entre otros.

'On Call' cuenta con ocho episodios, que pretenderá dar un toque de realismo combinando found footage (bodycams, dashcam, móviles, etc.) con, además por lo que se ve, cámara en mano. Ojo, porque si funciona no nos extrañaría nada tener otra franquicia en ciernes.

