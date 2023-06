El episodio más desternillante de 'Black Mirror' está inspirado en esta galardonada miniserie de Disney+ protagonizada por Amanda Seyfried

La temporada más atípica de 'Black Mirror' ha tenido capítulos tan variopintos como la mar de llamativos. Uno de ellos (y, para quien escribe, el mejor) es 'Joan es horrible' (Joan is Awful), una pesadilla existencial en forma de parodia, precisamente, de Netflix.

Protagonizada por Annie Murphy y Salma Hayek, el episodio gira en torno a una mujer que descubre que una plataforma de streaming, Streamberry, ha hecho una serie sobre su vida protagonizada por Hayek. Peor aún, la ficción es tremendamente realista y no arroja una luz benigna sobre ella.

Un concepto bastante interesante a través del cual el episodio no solo habla de algoritmos, inteligencia artificial, leoninas condiciones de servicio que aceptamos ciegamente sino también el cómo nos vemos versus el cómo se nos ve. Todo en un tono de comedia tan exagerada como realista.

Y la inspiración para este episodio llegó de un modo relativamente inesperado: viendo un biopic. Concretamente la brillante miniserie 'The Dropout', que podemos ver en Disney+, que cuenta la historia de Elizabeth Holmes y el fiasco de Theranos. Una serie que Charlie Brooker estaba viendo con su esposa y que se convirtió en el germen del episodio:

«Estábamos comentando sobre lo raro que sería si fueses esa mujer y estuvieses viendo la dramatización de tu vida, uno de los trozos más perturbadores serían las escenas en las que hace el tonto, bailando música. Pensaría, "¿cómo saben eso?" Me pareció una divertida pesadilla existencial. ¿Y si Netflix empezase a hacer un drama de prestigio basado en tu vida y no pudieses hacer nada?»

'The Dropout', de lo mejor de 2022

Protagonizada por Amanda Seyfried, a la que podemos ver ahora coprotagonizando 'The Crowded Room' en Apple TV+, 'The Dropout' fue una de las mejores miniseries de la cosecha de 2022 con la fascinante historia de una joven que dejó la universidad para fundar una puntera empresa de tecnología médica prometiendo el no va más del diagnóstico clínico. Era mentira.

Un estupendo biopic creado por Elizabeth Meriwether a partir del podcast homónimo que, de algún modo, deconstruía este subgénero de estafas negociando con el espectador las ideas que pudieran venir preconcebidas, amén de otros tropos del subgénero.

Seyfried, además, está deslumbrante en la miniserie. Algo que fue recompensado con el premio Emmy a mejor actriz principal en una miniserie; galardón que "repitió" en los Globos de oro y los Critics' Choice.

En Espinof | Nuestras series y películas favoritas de 2022