El "Netflix" de 'Black Mirror' está lleno de guiños a otros episodios: todas las referencias que encontramos en la pantalla de Streamberry

Con un toque de "morder la mano" que te da de comer, en esta temporada 6 de 'Black Mirror' parte de la crítica de Charlie Brooker ha ido hacia la mismísima Netflix. Bueno, en realidad ha ido hacia una plataforma de streaming sospechosamente clónica llamada Streamberry.

Una plataforma que cobra su protagonismo en el primer episodio de esta temporada, 'Joan es horrible'. Como parte del discurso de Brooker en torno al consumo de contenidos, a través de esta plataforma se habla directamente de contenido generado por inteligencia artificial y algoritmos.

En una escena en casa de Joan (Annie Murphy), nuestra protagonista navega por la interfaz de Netflix Streamberry intentando decidirse por qué ver esa noche junto a su prometido Krish (Avi Nash). Antes de descubrir que hay una serie protagonizada por Salma Hayek sobre la vida de Joan, el menú de la plataforma está repleta de otras series y documentales.

Una miradita en la que el espectador veterano de 'Black Mirror' habrá captado más de una referencia a otros episodios y situaciones del universo mirroriano.

'Loch Henry' y 'Demon 79'

Estos guiños son incluso a episodios que vienen más adelante en la temporada. Es el caso de 'Loch Henry: Truth Will Out', una clara referencia al segundo episodio. El documental está descrito como "un pueblo tranquilo a la orilla de un lago es sacudida por una racha de terribles asesinatos. Décadas más tarde, el otrora destino de vacaciones no se ha recuperado".

Otra mirada a un episodio futuro sería 'Smart?' que es una más que probable referencia a Michael Smart, el político conservador interpretado por David Shields que aparece en 'Demon 79', el episodio de terror de esta temporada 6.

También llama la atención la presencia de 'Sea of Tranquility', serie que ha aparecido referenciada a menudo desde el mismísimo primer episodio de 'Black Mirror'. Aquí ya vemos que es un western de ciencia ficción de HBO que lleva al menos diez temporadas. No será la única vez que la vemos referenciada en esta temporada ya que en 'Mazey Day' también hay algo relacionado con esa serie.

De 'Himno nacional' a 'San Junipero'...

Hablando del primer episodio de 'Black Mirror', 'The Callow Years' se describe como una "fascinante exploración del gobierno de Michael Callow". El personaje fue interpretado por Rory Kinnear en el impactante 'El himno nacional'. Del documental veríamos su póster en el segundo capítulo de esta temporada.

En la pantalla de Streamberry también aparece 'Finding Ritman', documental en torno al protagonista de 'Bandersnatch'. No es el único guiño a dicho episodio interactivo, ya que se puede ver entre las recomendaciones 'Mad Mind: The Jerome F. Davies Story'. Aparentemente, un documental en torno al autor de la novela de fantasía a lo elige tu propia aventura que querían adaptar.

El aclamado 'San Junípero' tiene doble referencia durante la temporada, pero concretamente en la pantalla de Streamberry podemos encontrar 'Junipero Rising'. Posteriormente en el segundo episodio descubrimos que un documental sobre el lugar, titulado 'Euthanasia: Inside Project Junipero' está entrte los nominados al BAFTA.

Además, parece que en Streamberry podemos ver 'Botherguts', el programa gordofóbico del mundo de '15 millones de méritos' (temporada 1) en el que gente con sobrepeso era sometida a burla. De ese estupendo episodio también aparece 'Hot Shot', el reality a lo 'X-Factor' que es parte central del argumento.

De las últimas temporadas también parece que está disponible en el catálogo 'Space Fleet', la fantasía de ciencia ficción que vemos en 'USS Callister' (temporada 4). También tenemos una pequeña dosis de Miley Cyrus con "On a Roll", un guiño a Ashley O, personaje central de 'Rachel, Jack y Ashley Too' (temporada 5).

Para terminar, también podemos ver en Streamberry 'Rowdy and Peanut'. En esta ocasión no es tanto una referencia a 'Black Mirror' sino a otra creación de Charlie Brooker, 'El gato caco'. Por si hubiera duda, la sinopsis habla de las alocadas aventuras de un gato ladrón y un perro guardián.

En Espinof | Netflix ha estrenado una de las comedias más divertidas de los últimos años y casi nadie la ha visto (pese a ser la nueva miniserie del creador de 'Black Mirror')