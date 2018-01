Los capítulos de 'Black Mirror' transcurren en un mismo universo y estas 60 conexiones lo confirman

'Black Museum', el último episodio de la irregular —y, aún así, altamente disfrutable— cuarta temporada de 'Black Mirror', brindó el auto-homenaje definitivo a la serie en un capítulo repleto de guiños a los momentos y dispositivos más memorables del show de Charlie Brooker. Pero, más allá de esta orgía referencial, la antología, perteneciente a Netflix desde 2016, lleva conectando sus historias autoconclusivas desde su segundo año de emisión.

A continuación os dejamos con un listado en orden cronológico en el que recopilamos las 60 conexiones entre episodios de 'Black Mirror'. Un catálogo que, además de demostrar la capacidad inventiva de Brooker y demás responsables de la serie, deja claro que todos los relatos transcurren en un mismo universo compartido.

Segunda temporada

'Ahora mismo vuelvo'

Conexiones con 'El himno nacional'

—Este detalle se repetirá en múltiples ocasiones a lo largo de los episodios de 'Black Mirror', pero 'Ahora mismo vuelvo' contiene la segunda aparición del canal de noticias 'UKN', visto por primera vez en 'El himno nacional'.

—El segundo y último enlace con el primer capítulo de la serie también es televisivo, pudiéndose leer en ambos episodios el titular que reza "Geraint Fitch cleared of wrongdoing following paparazzi scuffle".

'El momento Waldo'

Conexiones con 'El himno nacional'

—Esta es una doble conexión, ya que el titular "Geraint Fitch cleared of wrongdoing following paparazzi scuffle", como acabamos de ver, aparece también en 'Ahora mismo vuelvo'.

Conexiones con '15 millones de méritos'

—Durante uno de los planos del capítulo puede verse un cartel publicitario de Abi —protagonista femenina de '15 millones de méritos'— junto a uno de Waldo.

—En el backstage del programa de Waldo, alguien comenta que la gente cree en cosas estúpidas, y que "ABBA creían en ángeles". En el programa 'Hot Shot' de '15 millones de méritos', Selma canta la canción 'I Have a Dream' de ABBA, que incluye la frase "creo en ángeles" entre la letra de su estribillo.

'Blanca Navidad'

Conexiones con '15 millones de méritos'

—La canción que suena en la escena del karaoke, titulada 'Anyone Who Knows What Love Is (Will Understand)', es la misma que canta Abi en su audición para el programa 'Hot Shot' en '15 millones de méritos'.

—Uno de los espectadores que están viendo la cita de Harry utiliza el nickname "Pie Ape". Esta expresión es la que se utiliza en '15 millones de méritos' a modo de insulto para referirse a las personas con sobrepeso.

—En la escena en la que Joe descubre que su interés amoroso ha fallecido en un accidente de tren mientras hace zapping puede verse un breve fragmento del programa 'Hot Shot'.

Conexiones con 'Ahora mismo vuelvo'

—El test de embarazo que utiliza Bethany, pese a ser de un modelo diferente, tiene la misma animación del bebé con el sonajero que el que aparece en 'Ahora mismo vuelvo'.

Conexiones con 'Oso Blanco'

—De nuevo en la escena en la que Joe descubre la noticia del accidente ferroviario, puede leerse el titular "Victoria Skillane appeal bid rejected". Esta tal Victoria Skillane es la protagonista de la secuencia de tortura de 'Oso Blanco'.

—La celda en la que está encerrado Joe al final del episodio tiene el símbolo del Oso Blanco en la placa del nombre.

Conexiones con 'El momento Waldo'

—Volviendo a los espectadores a los que el personaje de John Hamm deja espiar la cita de Harry, vemos que uno de ellos tiene el nickname "IAMWALDO".

—En otro de los rótulos que acompañan a la noticia del accidente de tren puede leerse la noticia "MP Liam Monroe claims Twitter account was hacked". Monroe es el principal rival político de Waldo.

Tercera temporada

'Caída en picado'

Conexiones con 'El himno nacional'

—En uno de los muchos momentos en los que Lacie mira compulsivamente su perfil, puede leerse en uno de los posts mejor puntuados "Me acaban de echar otra vez del zoo :(". Hasta aquí, nada especial. Lo divertido llega cuando nos percatamos de que Michael Callow, nombre que figura como autor de la entrada, no es otro que el Primer Ministro que fue obligado a intimar con un cerdo.

—La serie "Sea of Tranquility", cuyos fans hacen acto de presencia en el episodio a bordo de una furgoneta, fue mencionada por primera vez en 'El himno nacional'.

'Playtest'

Conexiones con 'Oso Blanco'

—En la sala de pruebas puede verse el símbolo del Oso Blanco en el maletín que contiene el dispositivo de realidad virtual y en una de las tarjetas que se convertirán en agujeros durante el juego.

Conexiones con 'San Junipero'

—En la portada de la revista EDGE —una publicación real centrada en el mundo del videojuego— aparece el titular "Inside TCKR: Turning Nostalgia Into A Game". TCKR es la compañía desarrolladora del mundo de San Junipero.

Conexiones con 'Odio nacional'

—De nuevo nos centramos en la revista EDGE, esta vez en la esquina inferior izquierda de su portada, donde se hace referencia a Granular, la empresa responsable de crear las abejas robóticas del último capítulo de la temporada.

'Cállate y baila'

Conexiones con 'El himno nacional'

—En la pantalla del ordenador de Kenny pueden leerse dos menciones al divorcio del Primer Ministro Michael Callow; una en un tweet y otra en el titular de una noticia.

Conexiones con '15 millones de méritos'

—En la misma pantalla aparece un anuncio sobre un talent show que se estrenará próximamente bajo el título de '15 Million Merits'.

Conexiones con 'Oso Blanco'

—El titular "Victoria Skillane Trial Latest" —referente a la mujer torturada en 'Oso Blanco'— también aparece en el ordenador de Kenny.

Conexiones con 'Blanca Navidad'

—La última referencia extraída de la pantalla del ordenador es un anuncio de las "Cookies" que vende el personaje de John Hamm en 'Blanca Navidad', y que invita a "presenciar la tecnología de la cocina del mañana".

Conexiones con 'Playtest'

—El banco que roba Kenny, National Allied, es de la misma entidad que el cajero que usa Cooper en 'Playtest'.

'La ciencia de matar'

Conexiones con '15 millones de méritos'

—La canción 'Anyone Who Knows What Love Is (Will Understand)' vuelve a hacer acto de presencia, esta vez cantada por Raiman —alias Hunter—.

'Odio nacional'

Conexiones con 'El himno nacional'

—Uno de los Trending Topics en Twitter es el Primer Ministro Michael Callow.

Conexiones con 'Oso Blanco'

—El hashtag *"#DeathTo" es utilizado contra Victoria Skillane.

—El personaje de Blue Coulson trabajó en el caso de Ian Rannoch, el novio de Victoria Skillane que se suicidó en la cárcel tras ser condenado por asesinato.

—Uno de los Trending Topics que aparecen en Twitter es "#FreeTheWhiteBearOne".

—Entre los titulares de las noticias puede leerse: "Victoria Skillane in jail cell suicide attempt".

Conexiones con 'El momento Waldo'

—El portátil de Clara Meades tiene adherida una pegatina de Waldo.

Conexiones con 'Blanca Navidad'

—También en las noticias emitida en televisión aparece un titular que confirma que se ha dictaminado que las "Cookies" tienen derechos humanos.

Conexiones con 'Playtest'

—"#Saitogemu" es uno de los Trending Topics que se ven en el ordenador de Jo Powers.

—En las noticias hay varios titulares que hacen referencia a la compañía de videojuegos, uno que informa sobre que están siendo investigados por la desaparición de un turista —"Saitogemu team investigated over tourist disappearance"—, otro que habla del nuevo sistema de juego creado por Saito —"Shou Saito announces immersive new gaming system"— y, por último, un tercero que menciona el último videojuego de Saito —"Saito unveils Harlech Shadow VI"—.

—Precisamente, la anterior entrega de Harlech Shadow aparece entre los Trending Topics de Twitter como Harlech Shadow V.

Conexiones con 'La ciencia de matar'

—Los titulares de las noticias en televisión incluyen uno que reza "US military announces MASS project".

—Uno de los Trending Topics que aparecen en el ordenador de Jo Powers es "#MASS".

Cuarta temporada

'USS Callister'

Conexiones con 'Oso Blanco'

—Valdack escapa al planeta Rannoch B. Este nombre es una referencia a Ian Rannoch, el novio de Victoria Skillane.

—El planeta en el que Cole y Daly se dan un baño se llama Skillane IV en referencia a Victoria Skillane.

Conexiones con 'Playtest'

—La APP para ligar que usa la recepcionista Elena es la misma que utiliza Cooper para conocer a Sonja.

'Arkangel'

Conexiones con 'Tu historia completa'

—Tal vez esta referencia esté cogida con pinzas, pero la interfaz circular de Arkangel para representar el archivo visual de memorias es muy similar al del implante de 'Tu historia completa'.

Conexiones con 'La ciencia de matar'

—Una de las imágenes utilizadas para demostrar el funcionamiento de la censura de contenido violento de Arkangel es la de Raiman abriendo fuego contra sus enemigos.

'Cocodrilo'

Conexiones con '15 millones de méritos'

—Entre las películas porno que pueden alquilarse en el hotel se encuentra 'Best of Wraith Babes', en el que participa Abi.

—La canción que se escucha desde uno de los coches que pasan cerca del accidente de tráfico con la furgoneta repartidora de pizza es, en efecto, 'Anyone Who Knows What Love Is (Will Understand)' —otra vez—.

Conexiones con 'USS Callister'

—La compañía Fences Pizza que atropella al personaje secundario de 'Cocodrilo' es la misma que envía un repartidor a casa de Robert Daly.

'Cabeza de metal'

Conexiones con 'Oso Blanco'

—El giro final del episodio revela que el objetivo de Bella y su equipo era recuperar un oso de peluche. Al estar concebido en blanco y negro, susodicho juguete, podría considerarse como una referencia al de Jemima en 'Oso Blanco'.

Conexiones con 'Cocodrilo'

—Los caramelos que come Bella son los mismos que los que devora la investigadora de la aseguradora en 'Cocodrilo'.

'Black Museum'

Conexiones con 'El himno nacional'

—El cuerpo —o una representación del mismo— del hombre que se ahorcó tras secuestrar a la princesa para extorsionar al Primer Ministro forma parte de la exposición del 'Black Museum'.

Conexiones con '15 millones de méritos'

—Durante uno de los momentos de la historia en la que Jack transfiere la consciencia de su mujer a su cerebro, el protagonista aparece leyendo un cómic titulado '15 Million Merits'.

Conexiones con 'Ahora mismo vuelvo'

—La "gasolinera" que está al la lado del 'Black Museum' se llama "BRB"; un acrónimo de 'Be Right Back', título original del capítulo 'Ahora mismo vuelvo'. No conecta el universo de los episodios, pero es un guiño más a tener en cuenta.

Conexiones con 'Oso Blanco'

—Una de las atracciones del museo es el uniforme de uno de los cazadores de 'Oso Blanco'. Además, hay información sobre Victoria Skillane acompañada de un vídeo de la misma.

Conexiones con 'Blanca Navidad'

—Durante el episodio, Rolo cuenta cómo su empresa desarrolló una versión previa de la "Cookie" que también era una consciencia almacenada en un dispositivo externo.

Conexiones con 'Cállate y baila'

—Las ratas de laboratorio con las que Rolo explica el funcionamiento de uno de los dispositivos que aparecen en 'Black Museum' se llaman Hector y Kenny; los mismos nombres de los protagonistas de 'Cállate y baila'.

Conexiones con 'San Junipero'

—El transmisor de estímulos que el doctor utiliza para diagnosticar a sus pacientes es una creación de TCKR, la misma compañía que desarrolló San Junipero. El nombre se puede leer en la tarjeta de identificación que lleva Rolo.

—La frase en la que se habla sobre cómo "suben personas mayores a la nube" es una referencia directa al capítulo.

—En uno de los tablones del hospital aparece una sala llamada "Saint Juniper".

Conexiones con 'Odio nacional'

—Otro de los artilugios del museo es una de las abejas robóticas asesinas de 'Odio nacional'.

Conexiones con 'USS Callister'

—Otra de las vitrinas del museo contiene la máquina para escanear ADN de Robert Daly y la piruleta que contiene ADN de Tommy.

—En la historia sobre Jack y la consciencia de su mujer aparece el interior de un frigorífico en el que hay dos bricks de leche Raiman, la misma que bebe Robert Daly.

Conexiones con 'Arkangel'

—El dispositivo Arkangel con la pantalla rota también hace acto de presencia en la exposición.

Conexiones con 'Cocodrilo'

—Para terminar, la bañera en la que el marido de la investigadora de 'Cocodrilo' fue asesinado también tiene su lugar en el 'Black Museum'.