Es la mejor serie de Marvel y tiene brutales escenas de acción: llega a Disney+ una de las cancelaciones más dolorosas de los últimos años

Hace unos meses saltaba la sorpresa al anunciarse que 'Daredevil' y el resto de series de superhéroes de Marvel estrenadas originalmente en Netflix iban a abandonar dicha plataforma de streaming. Era cuestión de tiempo que acabasen en Disney+ y en España finalmente será este miércoles 28 de junio cuando estén disponibles allí para todos sus suscriptores.

Y no llega sola

Eso supone que tanto 'Jessica Jones' como 'Iron Fist', 'Luke Cage', 'The Punisher' y 'The Defenders' podrán verse en Disney+, pero he querido aprovechar la ocasión para volver a destacar lo buena que es 'Daredevil'. Personalmente creo que ninguna de las series en acción real que Marvel ha hecho posteriormente se acerca a la grandeza conseguida por el título protagonizado por Charlie Cox.

Ya no es solamente que tenga algunas escenas de acción tan impresionantes y viscerales que atrapan y llevan a pensar en que Marvel debería dar mucho más de sí en este aspecto, es que además deja respirar a sus personajes y no se limita a confiar en arquetipos para presentarlos al público. Obviamente, Cox es el gran eje de la serie, pero nada sería lo mismo sin las aportaciones de Deborah Ann Woll, Elden Henson y, sobre todo, Vincent D'Onofrio.

Esa rivalidad entre Daredevil y Kingpin nos regala varias alegrías a lo largo de las tres temporadas que llegaron a hacerse. Justamente son dos personajes que Marvel ha recuperado recientemente, al primero en 'Spider-Man: No Way Home' y al segundo en 'Ojo de Halcón', pero mucho me temo que es poco probable que volvamos a ver un enfrentamiento entre ambos.

Además, 'Daredevil' va creciendo según pasan las temporadas, añadiendo nuevos personajes -ojo a las llegadas de la Elektra de Élodie Yung y el Punisher de Jon Bernthal en la segunda temporada- y evolucionando la relación con los ya existentes. De ahí también que fuese muy dolorosa su inevitable cancelación cuando la serie pasaba precisamente por su mejor momento y había plantado las semillas para un futuro muy estimulante.

Y es que la idea de que Disney+ retome la historia donde se quedó parece poco menos que imposible. Pese a ello, merece mucho la pena recuperar 'Daredevil' si todavía la tenéis pendiente.