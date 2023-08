Una de las mejores series de HBO está en grave peligro de ser cancelada y uno de sus responsables pide ayuda para evitarlo: "Su futuro pende de un hilo"

No es nada habitual que los responsables de una serie hagan público que su futuro pende de un hielo y que necesitan ayuda para evitar su cancelación. Eso es justo lo que ha sucedido en el caso de 'Tiempo de victoria: La dinastía de Los Lakers' ('Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty'), una de las mejores series actuales de HBO, ya que el escritor Jeff Pearlman acaba de hacer un llamamiento para salvarla.

"Necesitamos espectadores"

Pearlman es el autor de 'Showtime: Magic, Kareem, Riley, and the Los Angeles Lakers Dynasty of the 1980s', el libro que adapta la serie de HBO, por lo que se espera que tenga buen conocimiento sobre el estado actual de la serie. Recordemos que la temporada 2 se estrenó el pasado 6 de agosto en Estados Unidos y que su audiencia está siendo sensiblemente superior a la que tuvo la primera.

En concreto, Pearlman han afirmado en Twitter -lo siento, Elon Musk, me niego a llamarlo X- que "os digo que el futuro de "Winning Time" pende de un hilo. Necesitamos espectadores. Las huelgas son paralizantes. Por favor, ayudad a correr la voz. La segunda temporada es increíble, pero...". Si se ha visto obligado a recurrir a esto, la cosa no pinta bien.

El anterior caso en el que recuerdo algo parecido es con Neil Gaiman y 'Sandman'. Allí hubo final feliz y, tras muchas semanas de sufrimiento, Netflix acabó renovándola por una segunda temporada. Esperemos que aquí suceda lo mismo y haya al menos una tercera, pues la historia que cuenta 'Tiempo de victoria: La dinastía de Los Lakers' todavía da mucho más de sí.

