'MINDHUNTER': las primeras imágenes de la temporada 2 de la serie de Netflix nos presentan a Charles Manson

El verano es ideal para recuperar todas esas series y películas pendientes que se han ido amontonando en los primeros meses del año (o en años anteriores), pero aún estamos en julio y faltan por llegar grandes novedades (tanto en cine como en televisión). Sin duda, uno de los estrenos más esperados de 2019 es la segunda temporada de 'MINDHUNTER', el thriller de Netflix sobre asesinos en serie.

David Fincher, el más destacado productor y director de la serie, reveló recientemente que la temporada 2 llegaría muy pronto, el próximo 16 de agosto, y ahora podemos echar el primer vistazo oficial a los nuevos episodios. Lo más llamativo de estas imágenes es que ya nos presentan a Charles Manson.

En la nueva temporada, los agentes del FBI Holden Ford (Jonathan Groff) y Bill Tench (Holt McCallany) vuelven a formar equipo con la psicóloga Wendy Carr (Anna Torv) para aplicar sus innovadores análisis de comportamiento e intentar resolver los terribles crímenes ocurridos en Atlanta entre 1979 y 1981. Entre los 28 muertos había niños, adolescentes y adultos, todos afroamericanos.

Manson y Dominik, grandes novedades de la segunda temporada

Durante su investigación, los protagonistas tendrán la oportunidad de hablar con el popular Manson, interpretado por Damon Herriman. Como ya adelantamos, el mismo actor da vida al mismo personaje en lo último de Quentin Tarantino, 'Érase una vez en Hollywood'.

David Fincher, Carl Franklin y Andrew Dominik son los realizadores de los nueve capítulos que forman la segunda entrega de 'MINDHUNTER'. El fichaje de Dominik es especialmente interesante; desde 'Mátalos suavemente' ('Killing Them Softly', 2012) no estrena un trabajo de ficción (en 2016 pudimos ver su documental 'One More Time With Feeling').