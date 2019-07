37 series de estos últimos cinco años que te has perdido, pero que puedes recuperar este verano

Llegan los calores veraniegos y con ellos periodos de vacaciones y de recuperar tiempo para poder ver todas aquellas series que hemos ido dejando "para luego". Así que vamos a aprovechar este primer fin de semana de julio para meternos un atracón de los buenos.

Y para ello hemos recuperado 37 series de los últimos cinco años (de 2015 en adelante) que puede que hayamos dejado de lado. Hay algunas algo más conocidas, otras que pasaron injustamente desapercibidas y algunas que no han sido suficientemente reconocidas... pero todas se merecen un visionado veraniego.

'BrainDead'

A pocas series de esta lista veraniega le tengo tanto cariño como a esta ida de pinza de Robert y Michelle King ('The good wife'). Una divertida sátira política protagonizada por Mary Elizabeth Winstead en la que vemos cómo unas misteriosas criaturas alienígenas invaden los cerebros de los políticos de Washington DC. Como podéis imaginar, poca gente se da cuenta de que dichos políticos están actuando de manera demasiado rara.

'Fleabag'

Podría hablar aquí perfectamente de 'Crashing' que es, precisamente, la serie anterior de Phoebe Waller-Bridge. Pero esta comedia es tan perfecta que da rabia que no logre ser más conocida por el público. Aunque la verdad es que la lista va de esto en gran parte. 'Fleabag' comenzó siendo descrita como un "Bridget Jones macarra y sexual" pero a lo largo de sus episodios se ha convertido en la exploración de una persona traumada y complicada.

Se puede ver en Amazon Prime

'Insecure'

También de formato pequeño, pero esta vez de HBO, Issa Rae lucha contra los estereotipos televisivos proponiéndonos una fresca exploración de sus inseguridades y, sobre todo, su vida como mujer afroamericana. Una serie que toma el relevo de 'Girls' en cuanto a espíritu y la ambición por reflejar sincera y sensiblemente, pero no exento de humor, la historia de estas jóvenes.

Se puede ver en HBO España

'UnReal'

Aunque hay que reconocer que su grandeza y su acidez inicial se ha ido diluyendo con el paso de los años, este drama ofrece una mirada cínica y mordaz sobre los entresijos de un reality show: Everlasting, un programa a lo 'The Bachelor'. Cuando la serie brilla más es cuando logra equilibrar perfectamente los tres pilares donde se apoya (el culebroneo, el salseo del reality y el buen toque de drama).

Se emite en Atreseries

'iZombie'

Yo reconozco que soy muy fan de esta serie. Sobre todo desde que Rob Thomas dejó respirar y crecer la historia de Liv y el universo zombi que presenta la serie. Lo que al principio se puede ver como un simpático procedimental tipo 'Psych' (por la fanfarria que hay me recuerda bastante a esta), pronto evoluciona para convertirse en una serie sobre una sociedad zombi.

Se puede ver en Netflix

'Unbreakable Kimmy Schmidt'

Un gran "happy place" protagonizado por una chica que sale del búnker en la que estaba retenida desde que era adolescente. Tina Fey y Robert Carlock ofrecen una estupenda sitcom divertida, llena de acertadísimas referencias y tan excéntrica como podríamos esperar de algo creado por la responsable de '30 Rock'.

Se puede ver en Netflix

'Atlanta'

Pocas series hay tan únicas y tan inclasificables como esta genialidad de Donald Glover en la que, bajo la excusa de contar la historia de un joven que quiere relanzar su carrera como manager musical, plasma todo un lienzo (a ratos surrealista y a ratos impactantemente realista) sobre la comunidad afroamericana en la ciudad sureña.

Emitida en España por FOX

'La maravillosa Sra. Maisel'

Cómo no recomendar una de las mejores comedias en curso. Creada por Amy Sherman-Palladino ('Las chicas Gilmore'), esta comedia de época nos lleva por la vida y búsqueda por destacar de una joven que quiere irrumpir en la escena de la comedia. Diálogos verborraicos tan rápidos como demoledoramente precisos y unos secundarios de esplendor son grandes avales para seguir la serie.

Se puede ver en Amazon Prime Video

'Killing Eve'

Aun habiendo gente que no le termina de convencer el final de la temporada dos (tranquilos, no va a haber spoilers), 'Killing Eve' se ha convertido en una de las series actuales que se ven con más gusto. Un sensacional thriller que merece todos los premios para Jodie Comer, por favor.

Se puede ver en HBO España

'The Good Fight'

Si bien hay veces que en este drama de abogados, sobre todo durante la segunda temporada, no terminan de encajar bien el comentario político que quieren hacer en la serie, este spin-off de 'The Good Wife' es una digna heredera de su predecesora. Sobre todo por su capacidad de mantenerse fresca y relevante (incluso cuando roza el absurdo) a la hora de crear los casos a los que se enfrenta el bufete.

Se puede ver en Movistar+

'Legión'

Noah Hawley crea en 'Legión' la que probablemente sea la experiencia superheroica más única de todas las que nos encontramos en televisión. Visualmente atrevida y atrapante y con una historia enmarañada en la psique de nuestro protagonista.

Se emite en FOX España y se puede ver en HBO

'Sweet/Vicious'

Poco antes de la irrupción del #meToo y de la gran alerta social en torno a estos crímenes sexuales, en MTV se metieron en todo un campo de minas: el de las violaciones y demás abusos que se dan en los campus universitarios de EEUU. Eliza Bennet y Taylor Dearden encarnan a una extraña pareja de vigilantes dispuestas a escuchar y hacer justicia donde las instituciones no quieren.

'The Bold Type'

Otro de los lugares felices ideales para escapar es el propuesto por 'The Bold Type' que sigue el día a día de la redacción de una revista de moda enfocada para el público joven a través de tres amigas. Sin olvidar temas sociales y candentes, nos encontramos con la magnífica historia de esta amistad en una serie a la que la etiqueta de "juvenil" ha hecho que pase demasiado desapercibida.

Se puede ver en Amazon Prime Video

'Riverdale'

Cuando Roberto Aguirre Sacasa llegó a Archie Comics con la intención de ponerlo todo patas arriba y llevar la editorial y sus personajes al siglo XXI, poco nos imaginamos que saldrían de aquí dos seriazas de televisión. Pero no voy a hablar sobre 'Sabrina' sino de 'Riverdale' en donde los personajes titulares de la editorial protagonizan una sorprendente serie adolescente de estética y tono tan personal como inusual.

Se puede ver en Movistar+

'Derry Girls'

Una de las últimas sorpresas que nos dejó 2018, aunque en Reino Unido pudieron disfrutarla bastante antes, ha sido esta desternillante comedia protagonizada por un grupo de chicas irlandesas de Derry en pleno conflicto de Irlanda del Norte. Muy ligera pero llena de momentos para el recuerdo.

Se puede ver en Netflix

‘Olmos y Robles’

Una de esas extrañas parejas surgidas en televisión es la de Pepe Viyuela y Rubén Cortada como compañeros de Guardia Civil en un pequeño pueblo. Si se le da una oportunidad, lo que incluye obviar un poco a Cortada, resulta una serie que sin grandes pretensiones propone una mezcla de comedia y suspense bastante agradable.

Se puede ver en Amazon Prime Video

‘The Expanse’

Si echais de menos la ciencia ficción más pura, con su buena dosis de política y guerra entre asteroides, entonces ‘The Expanse’ es lo que necesitáis. Un gran drama que adapta la ambiciosa saga de James S.A. Corey de una manera espléndida.

Se puede ver en Amazon Prime Video

‘Lo que hacemos en las sombras’

Una acertada revisión del concepto de Taika Waititi y Jemaine Clement en el que nos adentramos en las vidas de un grupo de vampiros que comparten casa en Staten Island, Nueva York a través del metraje de un falso documental. Matt Berry, Natasha Demetriou y Kayvan Novak están completamente enormes en una comedia sin complejos.

Se puede ver en HBO España

‘Día a día’ ('One day at a time')

Puede que esta sea una de las cancelaciones más dolorosas de este año y gracias a Dios se ha “resucitado”. Un remake de la serie de Norman Lear protagonizado por una familia hija de inmigrantes cubanos que, debajo de su aspecto de sitcom de bajo presupuesto, esconde toda una celebración de la vida y de todo lo que nos hace diferentes y únicos.

Se puede ver en Netflix

‘Estoy vivo’

Nunca está de más reivindicar una de las últimas joyas que nos ha dado Televisión Española. Daniel Écija crea un emotivo drama protagonizado por Alejo Saura y Javier Gutiérrez. Un bastante acertado cóctel de policíaco y thriller sobrenatural. Dos temporadas hasta el momento en las que han demostrado que, aun cayendo en ciertos tropos del clásico costumbrismo español, saben dar con las notas adecuadas.

Se puede ver en Amazon Prime Video

‘Barry’

La experiencia ha hecho que siempre que hablemos de la nueva comedia de algún cómico de la escuela ‘SNL’, me muestre receloso. Pero el grandísimo Bill Hader me ha callado la boca con una excelente comedia de género negro en el que un asesino a sueldo descubre en el teatro amateur su nueva pasión… y una posible salida de su sórdida vida.

Se puede ver en HBO España

‘Una serie de catastróficas desdichas’

Como dice la introducción y las continuas advertencias de un Lemony Snicket interpretado por Patrick Warburton, “no mireis” las desventuras de los huérfanos Beaudelaire y las intrigas de su avaracioso Conde Olaf, encarnado por un sublime Neil Patrick Harris. Tres grandes temporadas que mezclan intriga y comedia con una estética muy característica y encantadora.

Se puede ver en Netflix

‘Catastrophe’

Sharon Horgan y Rob Delaney encarnan a la “pareja” protagonista de esta serie que cuenta la historia de dos personajes que se ven de repente en una relación seria. Una fantástica comedia romántica que no romantiza la vida en pareja y que ofrece un vistazo sincero y realista, pero no sin humor, a las vidas de sus protagonistas.

Se puede ver en Movistar+

‘Counterpart’

Reconozco que a ‘Counterpart’ se le ve, al principio, bastante convencional en su propuesta… aun estando hablando de doppelgangers de una Tierra paralela originada en la Berlín de los ochenta. Sin embargo, pronto Justin Marks ofrece un apasionante thriller de espionaje en el que se va mucho más allá del “iguales pero distintos” tan tópico.

Se puede ver en HBO España

‘American Vandal’

Aunque no lo parezca, el arte del falso documental es muy complejo y complicado de hacer… y el dúo formado por Dan Perrault y Tony Yacenda lo clavan en cada episodio de ‘American Vandal’, donde en cada temporada detrás de una extremadamente divertida investigación sobre una gran gamberrada de instituto se esconde toda una dosis de eficaz exploración de las relaciones y la minisociedad que se crea en el entorno académico.

Se puede ver en Netflix

‘Forever’

No sé muy bien qué decir de esta miniserie protagonizada por Maya Rudolph y Fred Armisen sin desvelar demasiado de su argumento. Digamos que gira en torno a la idea del amor que es, literalmente, eterno en un matrimonio cuya vida empieza a ser repetitiva. La gran química entre los protagonistas le confiere una gran dinámica.

Se puede ver en Amazon Prime Video

‘Doctora Foster’

Suranne Jones, a la que podéis ver en la excelente ‘Gentleman Jack’ protagoniza una reinterpretación del clásico ‘Medea’. Gemma Foster es una doctora de un centro de salud que empieza a sospechar de que su marido le es infiel después de descubrir un pelo rubio en su bufanda. Un visceral drama de dos temporadas en la que vemos todo un viaje a los infiernos con un guion sobresaliente.

Se puede ver en Netflix

‘Better Call Saul’

El spin-off de ‘Breaking Bad’ poco tiene que envidiar a la original. Protagonizado por Bob Odenkirk, retrocedemos unos años antes del primer encuentro con Walt Whitman para ver la transformación progresiva de Jimmy McGill en Saul Goodman.

Se puede ver en Netflix

‘Agente Carter’

Ahora que se ha cerrado un ciclo con el Universo Cinemático Marvel, quizás es hora de revisar su serie más redonda. Hayley Atwell se pone de nuevo en la piel de Peggy Carter, quien tras haber sido aliada y amor de Steve Rogers durante la guerra, ahora se ve relegada a hacer papeleo para la SSR.

En España se ha emitido en Energy

‘Mr. Robot’

Visualmente única, Sam Esmail logra dejarnos con la boca abierta con una serie sobre hacktivismo. Rami Malek protagoniza un thriller en el papel de un experto en ciberseguridad y hacker que es reclutado por una poderosa organización con el objetivo de poner patas arriba el sistema.

En España se ha emitido en Movistar+ y en breve estará disponible en Amazon

‘Sin límites’ ('Limitless')

Cómo me fastidió ver que la serie, basada en la película homónima, no sobrevivía a su primera temporada. Jake McDorman es Brian, quien descubre el poder de una nueva droga misteriosa que, de repente, le convierte en un genio durante un breve periodo de tiempo. Al comienzo puede no convencer demasiado, como me pasó a mí, pero en cuanto todo coge “rodaje” funciona y se convirtió en una imprescindible de 2015.

Se puede ver en Netflix

‘Crazy Ex-Girlfriend’

El gran mérito que tiene esta dramedia musical es el hecho de que Rachel Bloom y Aline Brosh McKenna hayan sido capaces de montar espectaculares números musicales originales durante tantos y tantos episodios. Una joyita nunca suficientemente reivindicada en la que la premisa inicial va dando paso a una serie rara pero llena de energía.

Se puede ver en Netflix

‘The Magicians’

Una vez que superas la sensación de “Harry Potters universitarios”, la serie de SyFy se convierte en una de esas que no te puedes creer que la hayas tenido ignorada tanto tiempo. Un drama que ama el género fantástico, lo abraza fuertemente y lo usa para tratar muy bien temas de sociedad actuales en lo que no dejas e sufrir por los protagonistas.

Se puede ver en SyFy

'Puro Misisipi' (‘One Mississippi’)

Tig Notaro es la mujer responsable de clavar la semiautobiografía sobre su propio “anno horribilis” en el que tras pasar por una doble mastectomía y casi morir de una infección bacteriana, vuelve a su hogar familiar tras la muerte de su madre. Allí tendrá que reconstruir la relación con su padrastro y su hermano.

Se puede ver en Amazon Prime Video

‘The Young Pope’

Paolo Sorrentino propone un fascinante viaje por los entresijos del Vaticano siguiendo la historia del primer papa estadounidense, encarnado por Jude Law. El director y guionista propone una asombrosa exploración de la crisis de fe y demás dudas y dilemas a las que se enfrenta el protagonista.

Se puede ver en HBO

‘Paquita Salas’

Cómo no recomendar, sobre todo por la perfecta tercera temporada que se han marcado, la serie protagonizada por Brays Efe. Sensible, sencilla y poderosa, los Javis hacen lo que quieren como los magníficos cuentacuentos que son.

Se puede ver en Netflix

‘The Jinx (El gafe)’

No sé qué es más fascinante, si toda la historia detrás del excéntrico Bob Durst y las misteriosas muertes a su alrededor o el por qué surgió esta serie documental. Una de las primeras “obsesiones” true crime de Internet y cuya resolución trajo cola.

Se puede ver en HBO España

Y hasta aquí nuestra selección. Una listita que, como todas, es finita y seguro que me he dejado fuera alguna. ¿Estáis de acuerdo con estas series?, ¿qué incluiríais?