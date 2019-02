'Los Muppets' regresarán con una nueva serie a Disney+ de la mano de Josh Gad y los creadores de 'Érase una vez'

'Los Muppets' -conocidos en España por el nombre de los teleñecos durante muchos años- son probablemente la creación más popular de Jim Henson. Han protagonizado multitud de obras, pero el último intento de actualizar los personajes con una serie estrenada en 2015 no funcionó demasiado bien. Ahora se prepara su regreso con una nueva serie para Disney+, la plataforma de streaming que la compañía piensa lanzar antes de que acabe el año.

Por ahora se sabe que el actor Josh Gad está trabajando con Edward Kitsis y Adam Horowitz, creadores de la televisiva 'Érase una vez', en una serie que además no estará situada en la actualidad. Por lo visto, han dado con una idea lo suficiente interesante como para plantearla a modo de secuela de 'Los Teleñecos conquistan Manhattan', cinta estrenada hace ya 35 años.

Un proyecto muy peculiar

Uno de los aspectos más llamativos es que esto permitirá a sus responsables abordar la serie en todo momento como si se tratase de una obra de los años 80, por lo que espero buenas dosis de nostalgia. Ahora solo falta que haya una historia interesante detrás, que todo girará alrededor de que los Muppets tienen que reunirse de nuevo para investigar la misteriosa desaparición de Rowlf.

Recordemos también que Gad además de como actor también tiene experiencia como productor ejecutivo de ficciones televisivas como '1600 Penn' o 'The Comedians', por lo que es posible que no participe a nivel interpretativo en una serie titulada provisionalmente 'Muppets Live Another Day'. Si todo va según lo previsto, en 2020 podremos verla.

