"Necesitamos ser Juego de tronos": Millie Bobby Brown pide que 'Stranger Things' tenga más muertes

Este texto tiene spoilers de 'Stranger Things 4'.

He adorado 'Stranger Things 4' desde su primer episodio hasta el último. Me he vuelto a enamorar de todos sus personajes conocidos y he caído rendido a los pies de los nuevos, he disfrutado de su cóctel de géneros y su abrazo directo al terror y me he emocionado con un final de temporada que roza la perfección. Y, aún así, tengo un gran pero con la producción de Netflix.

La muerte os sienta tan bien...

Este tiene que ver con lo que podríamos calificar como "falta de valentía" por el equipo creativo de la serie a la hora de gestionar las muertes que han ido salpicando las cuatro temporadas estrenadas hasta la fecha, y que han estado centradas principalmente en los sufridores personajes secundarios.

Por tono y contenido, 'Stranger Things 4' ha sido el arco más proclive a dejarnos algún que otro fallecimiento traumático, pero ha vuelto a acobardarse y a llevarse prematuramente a un Billy Munson que, en lo que a mí respecta, se había convertido en el verdadero MVP de la función. El show necesita más defunciones, y Millie Bobby Brown también es consciente de ello.

Después de la premiere de la última temporada, la actriz habló con el medio The Wrap sobre la sobreprotección que hay sobre los personajes principales y, bromeando, dio su opinión al respecto:

"La otra noche [en la premiere], no pudimos ni hacernos una foto de grupo porque éramos unos 50. Yo estaba en plan, 'Tenéis que empezar a matar a gente'. Los hermanos Duffer son dos sensibleros que no quieren matar a nadie. Necesitamos ser 'Juego de tronos'".

Por su parte, Matt Duffer contestó a Brown del siguiente modo después de comentar que la muerte de Barb en la primera temporada afectó mucho a todo el equipo:

"¿Qué nos ha llamado Millie? Dijo que éramos unos sensibleros. Es tronchante. Créenos, hemos explorado todas las opciones en la mesa de guionistas. Sólo hipotéticamente, si matas a Mike, es deprimente. No somos 'Juego de Tronos', esto es Hawkins, no Westeros. La serie deja de ser 'Stranger Things' porque tienes que tratarla de forma realista, ¿no?"

¿Cambiarán las cosas en la quinta y última temporada de 'Stranger Things'? ¿Se marcarán los Duffer una Boda Roja? Sea como fuere, no puedo esperar a echarle el guante a la conclusión del que, sin duda, es uno de los grandes fenómenos televisivos de la última década.