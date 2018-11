Netflix anuncia la creación de un universo de Roald Dahl con nuevas series animadas basadas en sus clásicos

Si eres fan de Roald Dahl y tienes Netflix, estás de enhorabuena. La poderosa plataforma de streaming quiere ser el hogar de las adaptaciones del escritor y ha anunciado un prometedor acuerdo con la familia de Dahl para producir nuevas series animadas basadas en sus clásicos, como 'Charlie y la fábrica de chocolate' o 'El gran gigante bonachón' (llevado al cine hace poco por Spielberg).

Por el momento no hay muchos detalles, solo que van a realizar series animadas y "especiales" sobre historias de Dahl, que todo estará conectado de algún modo en una especie de universo común, y que claro, el contenido estará orientado al público infantil. La viuda del autor, Felicity Dahl, acompaña la noticia con unas (lógicamente) entusiastas declaraciones donde señala el alcance mundial de Netflix, como factor clave para la colaboración que han firmado:

"Nuestra misión, deliberadamente idealista, es que el mayor número posible de niños en todo el mundo experimenten la magia única y el mensaje positivo de las historias de Roald Dahl. Esta colaboración con Netflix marca un movimiento significativo para hacerlo posible y es un nuevo capítulo increíblemente emocionante para la Roald Dahl Story Company. Sé que Roald estaría entusiasmado."

Las obras incluidas en el acuerdo son: 'Charlie y la fábrica de chocolate', 'Charlie y el gran ascensor de cristal', 'Matilda, 'La maravillosa medicina de Jorge', 'El cocodrilo enorme', 'El dedo mágico', 'Boy: relatos de infancia', 'Volando solo', 'La maravillosa historia de Henry Sugar', 'El gran gigante bonachón' ('The BFG'), 'Los cretinos' ('The Twits'), 'La jirafa, el pelícano y el mono' ('The Giraffe and the Pelly and Me'), 'Los Minpins' ('Billy and the Minpins'), 'Agu Trot' ('Esio Trot'), '¡Qué asco de bichos!' ('Dirty Beasts') y 'Puchero de rimas' ('Rhyme Stew').

Por ahora no hay fechas de estreno aunque se sabe que la producción del primero de estos proyectos arrancará en 2019. La noticia del acuerdo sobre el universo de Roald Dahl confirma el gran interés de Netflix por el formato animado; hoy mismo comentábamos que ha adquirido 'Neon Genesis Evangelion' y el lanzamiento del tráiler de 'Ultraman'.