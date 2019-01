Netflix anuncia 'Love, Death & Robots', una espectacular antología de animación con David Fincher y Tim Miller ('Deadpool')

Ojo a esto. David Fincher va a prolongar su relación con Netflix tras la magistral 'Mindhunter' y prepara junto a Tim Miller (director de 'Deadpool' y la próxima 'Terminator 6') una antología de animación para la exitosa plataforma. Se titulará 'Love, Death & Robots' y será una serie para adultos.

Al parecer, la antología consta de 18 episodios, cada uno con un director y un estilo diferente. No hay vinculación entre las historias ni un género único, habrá fantasía, ciencia-ficción y terror. Un bombazo. Y por si el anuncio y los nombres no fueran suficientes para disparar las expectativas por las nubes, Netflix ha revelado las primeras imágenes oficiales del proyecto.

De momento no hay fecha de estreno aunque se estima que podría llegar al catálogo de Netflix en noviembre de 2019. Otro apunte es que los episodios serán cortos, sólo van a durar entre 5 y 15 minutos así que 'Love, Death and Robots' es carne de maratón.

La única "mala noticia" de todo esto es que David Fincher y Tim Miller sólo ejercen de productores ejecutivos, si bien es de suponer que no se van a limitar a figurar en los créditos y recibir un cheque; por ejemplo, Fincher participó activamente en la elección de los otros realizadores de 'Mindhunter' (por ahora no se ha informado quiénes han realizado las piezas de 'Love, Death and Robots'). A la espera de un tráiler, este primer vistazo no puede ser más prometedor.