Netflix cancela el spin-off de una de sus mejores series de ciencia ficción tras las duras acusaciones recibidas por su creador

Estos días se ha hablado mucho de Steve Blackman, creador y showrunner de 'The Umbrella Academy', por las acusaciones que se han hecho hacia él por "comportamiento tóxico, intimidatorio, manipulador y vengativo" en la serie de Netflix. Ya veremos en qué queda todo eso, pero por ahora ya ha tenido consecuencias a nivel profesional con la cancelación de varios proyectos que tenía en marcha.

Adiós a la Academia Sparrow

Lo más llamativo es que Netflix finalmente ha decidido no seguir adelante con 'The Sparrow Academy', un spin-off anunciado el año pasado y del que no habíamos vuelto a tener noticias hasta ahora. No está claro que su cancelación se deba a las acusaciones recibidas por Blackman o si esa decisión ya se había tomado antes, pero lo cierto es que no nos hemos enterado hasta ahora de ella.

De esta forma, el universo televisivo de 'The Umbrella Academy' llegará a su final el 8 de agosto de 2024 con el estreno de la cuarta y última temporada de esta adaptación del cómic de superhéroes escrito por Gerard Way, cantante del grupo My Chemical Romance, e ilustrado por Gabriel Bá.

Además, hay otros dos proyectos en los que trabajaba Blackman en los que no está claro si simplemente se ha prescindido de sus servicios o si simplemente han sido cancelados. Me refiero a 'Orbital', una miniserie de ciencia espacial, y 'Horizon Zero Dawn', adaptación televisiva de ll famoso videojuego para Playstation.