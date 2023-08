Netflix ficha al Barbanegra de 'Piratas del Caribe' para su 'One Piece', aunque Ian McShane tendrá un papel muy diferente para la serie de acción real

Estos días si hablamos de 'One Piece' estamos un poco revolucionados con la llegada del Gear 5 de Luffy al anime... pero para eso todavía queda muchísimo (si alguna vez llegamos) en la serie de acción real de Netflix, que está prácticamente a la vuelta de la esquina y el 31 de agosto se estrena en la plataforma.

Todavía hay algunos fichajes que no se han revelado del todo, a pesar de que tenemos un reparto inmenso. Pero sin duda el que nos ha pillado por sorpresa ha sido el de Ian McShane.

Un pirata con otro barco

McShane nos suena más recientemente de la saga de 'John Wick', aunque tiene una filmografía impresionante a sus espaldas que incluye 'American Gods' y 'Juego de Tronos'. Y que también tiene rodaje en las historias de piratas gracias a su papel de Barbanegra en 'Piratas del Carible: En mareas misteriosas'.

Y en 'One Piece' no le veremos del todo, pero sí que le vamos a oír porque Netflix ha confirmado que McShane será el narrador de 'One Piece'.

Ahora bien, en el anime original el narrador aparecía en momentos muy puntuales (como la famosa introducción de la historia narrando la ejecución del Rey de los Piratas) pero quizás en la serie de acción real le oigamos de manera similar a Lady Whistledown en 'Los Bridgerton' o al inicio de cada capítulo.

Por otro lado, parece un poco oportunidad perdida fichar a un actor de la talla de Ian McShane y usarle tan poquito. Hubiera sido una elección impresionante para Gol D. Roger o algún otro personaje con tan solo un puñado de escenas, pero al menos tenerle como narrador parece que eleva un poco más la serie.

