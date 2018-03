Netflix quiere más 'Black Mirror': la serie es renovada por una quinta temporada

'Black Mirror' comenzó siendo una serie del Channel 4 británico, pero Netflix logró hacerse con ella tras la emisión de dos temporadas y un especial navideño. Todos dábamos por sentado que la obra creada por Charlie Brooker iba a continuar adelante durante muchos años más, pero no ha sido hasta ahora cuando se ha confirmado su renovación por una quinta temporada.

El anuncio se ha hecho siguiendo la línea críptica habitual de la serie. Se ha lanzado un vídeo a través de la cuenta de twitter de la serie que no deja nada claro lo que nos espera en los próximos episodios, pero sí que 'Black Mirror' estará de vuelta. No ha hecho falta más para que sus fans ya estén ansiosos por saber lo que les deparará la serie.

The future will be brighter than ever. pic.twitter.com/slVeg3VPd7 — Black Mirror (@blackmirror) March 5, 2018

La pega es que por ahora no tenemos nada más que la confirmación de su existencia. El anuncio no ha venido acompañado de cualquier tipo de información adicional, por lo que nada se sabe sobre las nuevas historias, los nuevos integrantes del reparto, quiénes dirigirán los episodios o simplemente el número de capítulos. No sería raro que volviesen a optar por los seis que tuvieron tanto la tercera como la cuarta temporada, pero ahora mismo solamente podemos especular al respecto.

La renovación llega más de dos meses después del estreno de la cuarta temporada el pasado 27 de diciembre. Además, han optado por anunciarlo el día siguiente a la entrega de los Oscar, ¿un intento de Netflix de recuperar la atención para su producto o quizá haya alguna conexión? En 'Black Mirror' todo es posible y a Netflix le encanta cualquier cosa que haga que se hablen de ellos...