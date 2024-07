Netflix rompe su silencio sobre la temporada 5 de 'Stranger Things'. Primeras imágenes del final de la aclamada serie de terror y ciencia ficción

La temporada 5 de 'Stranger Things' era todo un misterio hasta ahora. Sí que sabíamos que el rodaje de los últimos episodios de la aclamada serie de ciencia ficción y terror arrancó hace ya varios meses, pero las noticias concretas sobre ellos brillaban por su ausencia. Pues bien, eso acaba de cambiar, ya que Netflix ha lanzado un primer adelanto en forma de vídeo detrás de las cámaras.

Obviamente, estas primeras imágenes de la temporada final de 'Stranger Things' están muy medidas, por lo que no esperéis ver nada especialmente revelador. Con todo, se agradece mucho este pequeño aperitivo con motivo de que la grabación de la temporada 5 ha sobrepasado su ecuador y cada vez estamos más cerca de poder verla.

La veremos el año que viene

De hecho, el estreno de la temporada 5 y final de 'Stranger Things' está anunciado para 2025, aunque desde Netflix todavía no han dado una fecha concreta. Teniendo en cuenta que el rodaje no ha acabado y el enorme trabajo de postproducción que requiere esta serie, que no os extrañe si su lanzamiento se retrasa hasta finales del año que viene...

La temporada final contará con los regresos de Winona Ryder, David Harbour, Finn Wolfhard, Millie Bobby Brown, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp, Sadie Sink, Natalia Dyer, Charlie Heaton, Joe Keery, Maya Hawke, Amybeth McNulty, Priah Ferguson, Brett Gelman, Cara Buono y Jamie Campbell Bower.

Tampoco nos olvidemos de ese fichaje de lujo que es Linda Hamilton o del inesperado regreso a la dirección de Frank Darabont ('La niebla') a quien puede verse brevemente en el vídeo lanzado hoy por Netflix.

